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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

يبحث العديد من الطلاب عن توقعات تنسيق المرحلة الثالثة الدور الثاني، حيث يتم فتح باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني؛ بعد أن تعلن نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني رسميًا.

تنسيق المرحلة الثالثة وعدد طلابها

وفُتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية؛ لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30-8-2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1-9-2023.

 

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

• العدد المُقدر لطلاب هذه المرحلة:


الشعب العلمية: 205 درجات  بنسبة 50%.
عدد الطلاب: 83863.


الشعبة الأدبية: 205 درجات  بنسبة 50%.
عدد الطلاب: 50983.


إجمالي طلاب الشعب العلمية والأدبية: 134846.

وتم إرجاء إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول)، حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

ويبحث الطلاب عن أهم كليات ومعاهد المرحلة الثالثة 2023 علمي  بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية ، والذي من المرتقب أن تعلنه وزارة التعليم العالي خلال الأيام القليلة المقبلة.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني .

يمكن الدخول على رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتنسيق من خلال الرابط التالي: رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2023 لطلاب المرحلة الثالثة، ومؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023، ويتوقع بشكل كبير أن تكون قريبة من تنسيق العام الماضي، هذا باعتبار أن هناك توافقًا كبيرًا في نسبة النجاح للسنة الماضية والحالية.

وأكد مصدر مسئول أن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 يشمل على العديد من الكليات للطلاب من بينها كليات الآداب وتربية فنية وموسيقية وكليات تربية رياضية وتربية نوعية لطلاب الشعبة الأدبية.

وأشار إلى أنه تأتي على رأس الكليات التي يسعى الطلاب للاطلاع عليها، مؤشرات كليات الآداب والحقوق حيث من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية آداب انتساب 61.5% ، بينما حقوق انتساب 59.8%.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي :


تربية نوعية موسيقية بورسعيد
تربية رياضية بنين العريش
تربية رياضية بنات العريش
تربية نوعية فنية مطروح
تربية شعبة تربية فنية السويس
تربية موسيقية حلوان
تربية رياضية بنات بني سويف
تربية نوعية فنية سوهاج
تربية نوعية موسيقية المنصورة
تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية
تربية نوعية موسيقية طنطا
تربية رياضية بنات الفيوم
تربية رياضية بنات المنيا
تربية رياضية بنين الوادي الجديد

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