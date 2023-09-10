كلوي كارداشيان تسحر العيون وسط رمال الصحراء.. صور

خطفت الفنانة الامريكية كلوي كاردشيان، انظار متابعيها بصورًا جديدة ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت نجمة تلفزيون الواقع في الصور وسط رمال الصحراء بإطلالة جريئة، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات

من هى كارداشيان

كلوي كارداشيان هي نجمة تليفزيون للواقع وعارضة شهيرة وممثلة بدأت عملها في 2007، واكتسبت شهرتها منذ مشاركتها في برنامج «KEEPING WITH THE KARDASHIAN» مع شقيقتيها "كيم" و"كورتني" وأختيها "كايلي جينر" و"كيندال جينر".

ومؤخرًا احتفلت "كلوي كارداشيان" نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة بوصول عدد متابعيها إلى 280 مليون متابع عبر انستجرام حيث تحظى بمتابعات كبيرة من جانب جمهورها.