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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة تساعد في تقليل شعورك بالجوع والشبع لفترة أطول

الجوع
الجوع

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة تؤرق حياتهم وتلعب دورا كبيرا فى إكتسابهم وزن زائد للجسم ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء نقدم لك حل لهذه الحالة والقضاء على هذا الشعور الدائم بالجوع .

قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، أن هناك عدة أطعمة يمكن أن تساعد في تقليل شعورك بالجوع والشبع لفترة أطول، إليك بعض الأمثلة على هذه الأطعمة:

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أطعمة يمكن أن تساعد في تقليل شعورك بالجوع والشبع لفترة أطول

البروتينات: الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم النية، والدجاج، والأسماك، والبقوليات (الفاصوليا، العدس، الحمص) تساعد في الشعور بالشبع وتبطئ عملية هضم الطعام.

الألياف: الألياف الموجودة في الخضروات الورقية الخضراء، والفواكه، والحبوب الكاملة تساعد في زيادة الامتلاء المعوي وتمنع الشعور بالجوع بسرعة.

المكسرات والبذور: تحتوي المكسرات والبذور مثل اللوز، والجوز، والبذور الكاملة على نسبة عالية من البروتينات والألياف والدهون الصحية، وتساعد في تقليل الجوع.

الدهون الصحية: تناول الدهون الصحية الموجودة في الأفوكادو، والزيتون، والزيوت النباتية الصحية مثل زيت الزيتون وزيت الكانولا يمكن أن يساعد في تباطؤ عملية الهضم وتحسين الشبع.

الماء: شرب الماء بكميات كافية يمكن أن يساعد في تقليل الجوع، حيث يمكن أن يخلط بين العطش والجوع. قد يشعر البعض بالجوع عندما يكونون عطشى، لذا من المهم شرب الماء بانتظام.

الشاي والقهوة غير المحلاة: تشرب الشاي والقهوة الغير محلاة يمكن أن يساعد في تقليل الشعور بالجوع. تحتوي هذه المشروبات على مركبات تساعد في تحفيز الشبع وتقليل الرغبة في الطعام.

التوت الأحمر: التوت الأحمر يحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف، كما يساعد في تقليل مؤشر السكر في الدم، وبالتالي يساعد في تقليل الجوع.

من المهم الحفاظ على توازن النظام الغذائي وتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية لتلبية احتياجات الجسم والحفاظ على شعور الشبع لفترة أطول.

الألياف والدهون البروتينات الأطعمه الاسماك الشعور بالشبع الزيوت النباتية الشبع الشاى والقهوة الغنية بالبروتين النظام الغذائ النظام الغذائي تقليل الشعور بالجوع نظام الغذائي نسبة عالية من البروتين مجموعه متنوعه شرب الشاي والقهوة زيت الزيتون ​​​​​​​health

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