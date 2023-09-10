فرصة أخيرة للحجز في شقق مدينتي بنقابة الصحفيين | اعرف الأسعار وتسهيلات الدفع

حصلت نقابة الصحفيين على تسهيلات لأعضائها لامتلاك وحدة سكنية داخل “مدينتي” ، حيث متاح حجز 50 شقة حتى نهاية اليوم .

فى السطور التالية نوضح تفاصيل أسعار الوحدات السكنية المتاحة، وطريقة سداد مقدم الحجز والتسهيلات المتاحة للحاجزين فى شقق مدينتي .

وتغلق اليوم الأحد لجنة الإسكان فى نقابة الصحفيين باب تلقي طلبات التقديم والحجز فى شقق مدينتي ، وذلك بمركز الخدمات فى الدور الأول بالنقابة.



وأوضحت لجنة الإسكان فى نقابة الصحفيين، أن متوسط سعر المتر فى شقق مدينتي يتراوح بين (21000 و25000 جنيه) حسب مساحة كل وحدة ونسبة التميز، ويضاف إلى ذلك اشتراك النادى ووديعة الصيانة.

كما أوضحت نقابة الصحفيين أن شقق مدينتي تقع الوحدات المخصصة بمجموعات (70-84-103-114-124-125-15) بمساحات تتراوح من (70م2، 90م2، 100م2 ، 130م2، 150م2، 160م2، 180م2، 190م2 وحتى 200م2) وبأدوار مختلفة، ويسدد 25% من إجمالي قيمة الوحدة مقدم حجز + 1% من قيمة الوحدة مجلس أمناء + 0.5% مصاريف إدارية، على أن يقسط الباقى على سبعة أقساط سنوية محملة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى+ 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل) من تاريخ استلام الوحدة، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل التعاقد.



وحول الشروط التى وضعتها نقابة الصحفيين للتقديم والحجز فى شقق مدينتي أوضحت نقابة الصحفيين ألا يكون العضو قد حصل على وحدات من النقابة من قبل، وستجرى قرعة علنية إذا زاد عدد الراغبين في الحجز بعد استبعاد مَن سبق استفادته على عدد الوحدات المعلن عنها، لتبدأ بعدها إجراءات سداد مقدم الحجز.

وعقب الانتهاء من إجراء القرعة العلانية وإعلان أسماء الأعضاء الفائزين بالوحدات السكنية فى مدينتي ، سيتم بعدها إعلان تفاصيل دفع مقدمات الحجز وموعد استلام الشقق وطرق السداد المتاحة عن طريق أحد البنوك وجهاز مدينة القاهرة الجديدة حيث تغلق نقابة الصحفيين اليوم باب تلقى طلبات الحجز والتقديم أمام أعضاء النقابة واسرهم وذلك للحجز فى الوحدات السكنية التى حصلت عليها نقابة الصحفيين من وزارة الإسكان والبالغ عددها خمسون شقة .

