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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الخشت يعلن فتح باب التقدم لمسابقة أفضل دراسة عن "دور العمل الأهلى التنموى"

الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فتح باب التقدم لمسابقة وقف الفنجري لأفضل دراسات نظرية وتطبيقية لخدمة مصر، وإتاحتها لجميع شباب الباحثين في الجامعات والمؤسسات في مصر، وقررت اللجنة العليا للمسابقة اختيار الموضوع البحثي لعام 2023 بعنوان "دور العمل الأهلي التنموي في مواجهة التحديات المجتمعية في مصر".

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وأكد الدكتور محمد الخشت، أهمية موضوع المسابقة والذي يركز على العمل الأهلي التنموي في مصر وذلك في إطار علاقته باستراتيجية حقوق الإنسان، وبما يساهم في تنفيذ رؤية مصر، خاصة مع دخول المجتمع المدني في مصر مرحلة جديدة بتشكيل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي يُعد أحد أهم المحاور المطروحة للبحث.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه سيتم فتح باب تقديم الأبحاث حتى موعد أقصاه 18 نوفمبر 2023، ويتم إعلان النتائج وتوزيع الجوائز بعد انتهاء اللجنة من فحص الأبحاث المُقدمة، مشيرًا إلى أن اللجنة قد حددت جوائز المسابقة بقيمة إجمالية بلغت 80 ألف جنيه للفائزين، بواقع 18 جائزة مقسمة 3 جوائز أصلية وهي 25 ألف جنيه للمركز الأول، و15 ألفًا للمركز الثاني، و10 آلاف جنيه للمركز الثالث، بالإضافة إلى 15 جوائز تشجيعية للفائزين التاليين في الترتيب قيمة كل منها 2000 جنيه.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن اللجنة العليا لجائزة وقف الفنجري قد حددت عدة شروط للمسابقة وهي: ألا يكون المُتقدم للمسابقة قد حصل على إحدى جوائز الوقف الثلاث الأولي خلال السنوات الثلاث السابقة، وأن يكون البحث وافيًا ومتميزًا ويتضمن إضافات جديدة وينتهي لتوصيات محددة وحلول علمية يمكن الأخذ بها وتنفيذها للنهوض بمصر ومعالجة مشكلاتها، وألا يقل عدد صفحات البحث عن خمسين صفحة ولا يتجاوز مائة صفحة باللغة العربية ويجوز تقديم ملخص لا يتعدي صفحتين باللغة الإنجليزية، وأن يكون البحث قد تم اعداده خصيصًا للاشتراك في المسابقة ولم يسبق نشره أو تقديمه لأي جهة أخري، ويُقدم البحث من ثلاث نسخ مصحوبة بملخص للبحث وCD، وثلاث ملخصات للبحث لا تقل عن عشر صفحات ولا تزيد على عشرين صفحه وذلك بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمبني القبة.  

جدير بالذكر أن مسابقة «وقف الفنجري» لبحوث ودراسات خدمة المجتمع تقوم عليها جامعة القاهرة سنويًا منذ عام 2005 لبحث قضايا تنموية محددة، من خلال وقف خيري للراحل المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح أفضل البحوث والدراسات في القضايا التي تهم المجتمع المصري، وتهدف إلى تشجيع البحوث النظرية والتطبيقية في مجالات تنموية، كالتعليم، والصحة، والبطالة، والمياه، والطاقة، وتطوير العشوائيات وغيرها.

لدكتور محمد عثمان الخشت جامعة القاهرة مسابقة وقف الفنجري دراسات نظرية دور العمل الأهلي مواجهة التحديات المجتمعية Jobs Education

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