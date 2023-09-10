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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آثار القاهرة تصدر تعليمات مهمة قبل الكشف الطبي على الطلاب الجدد

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

أعلنت كلية الآثار جامعة القاهرة ، تعليمات مهمة للطلاب الجدد قبل توقيع الكشف الطبي عليهم، قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وقالت كلية الآثار جامعة القاهرة، في بيان، إنه يجب على الطلاب المستجدين، الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للكشف الطبي، وتسجيل بياناتهم، وطباعة الاستمارة، مع سداد الرسوم عبر أحد منافذ فوري.

وأضافت كلية الآثار ، التوجه إلى مستشفى الطلبة بميدان الجيزة يوم 30/9/2023 لإجراء الكشف الطبي مع إحضار صورة من الرقم القومى وصورة من الثانوية العامة، والطالبات صباحا من 9.30 الى 11.30، والطلاب من 11.30 إلى 1.30.

 

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