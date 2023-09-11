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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ينسب فتاوى لناس ماتوا..خالد الجندي يحذر من التعامل السيئ مع الذكاء الاصطناعي

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

شدد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ضرورة الحذر في التعامل مع السوشيال ميديا.

وقال الجندي، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، إن الذكاء الاصطناعي نسب فتاوى لعلماء انتقلوا إلى رحمة الله منذ سنوات عدة ويقولون فتاوى عدة.

وتابع: "تلاقي الشيخ بيقول كلام هو ماقالوش وبتشوفه عيني عينك، فيه مصيبة أكبر من كده؟".

وذكر خالد الجندي، أن مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن الفضاء الإلكتروني، أوصى بضرورة التوسع في التدريب على الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي، والذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن هذا الأمر مهم جدا في هذا الزمان.

وتابع: رؤساء دول العالم العظمى، نسبت إليهم تصريحات مفبركة، ومنها على سبيل المثال ما نسب إلى الرئيس الأسبق باراك أوباما، مشيرًا إلى أنه يتم قص ولصق لتصريحاتهم وإعادة نشرها.
 

خالد الجندي السوشيال ميديا الذكاء الاصطناعي فتاوى الفضاء الإلكتروني

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