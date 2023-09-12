الباز عن منع ارتداء النقاب والحجاب في المدارس: قديم ويتم تعميمه دوريا

قال الإعلامي محمد الباز، إن قرار وزارة التربية والتعليم بمنع النقاب وجعل ارتداء الحجاب من عدمه بموافقة ولي الأمر، هو قديم ويتم تعميمه بشكل دوري.

الحجاب اختياري وليس إجباري

وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "البعض تداول القرار وقالوا الوزارة تمنع النقاب كأنه جديد، وهو قرار قديم، ويتم تعميمه بشكل دوري، الحجاب اختياري وليس إجباري، لكن بعض المدارس تفرض الحجاب على البنات".

وأردف: "ولي الأمر يريد بنته محجبة او غير محجبة هو حر، لكن البنات يتم إجبارها بطرق غير مباشرة وضغط معنوي، ويحسسوها إنها بتغضب ربنا وهتروح النار".

ولفت إلى أن بعض المدارس تجبر البنات على ارتداء الحجاب، حتى أن بعض المسيحيات تُؤثرن السلامة، وترتدي الإيشارب داخل المدرسة، مردفا: "ده بيحصل ولازم ينتهي".