أخبار التعليم.. النقاب ممنوع بالمدارس.. قرارات عاجلة بشأن زي وحجاب الطالبات .. البحوث الفلكية ترد علي إمكانية حدوث زلازل جديدة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات عاجلة بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع طلاب المدارس الرسمية والخاصة في العام الدراسي الجديد.

هل تحدث زلازل جديدة بالمنطقة العربية؟.. البحوث الفلكية ترد

أثار زلزال المغرب خوف ورعب الكثير، وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي هل هناك احتمالية حدوث زلازل جديدة في مصر أو المنطقة العربية بعد زلزال المغرب وعزز ذلك التساؤل كثرة التوقعات التي ظهرت على منصات التواصل الاجتماعي.

الخشت: نخبة من الأساتذة المتخصصين لشرح عملى لكيفية كتابة المشروعات البحثية والأبحاث المرجعية

نظم مركز خدمة ودعم الباحثين بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم، دورة تدريبية مكثفة بعنوان "البحث العلمي من البداية إلى الاحتراف"، لتطوير وتعزيز مهارات الباحثين سواء المبتدئين أو المحترفين وتوفير الدعم اللازم لهم في مجال البحث العلمي.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 الأكثر بحثًا عبر محركات البحث جوجل عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد بدء مرحلة تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

ممثل عين شمس يناقش التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية بالحوار الوطني

قام الدكتور ممدوح عبد العليم مستشار الأنشطة الطلابية بجامعة عين شمس، ورائد طلاب من أجل مصر بكلية التجارة ، بالحضور كمتحدث في إحدى جلسات لجنة الشباب - المحور المجتمعي ، والمخصصة لمناقشة "التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية" ، وذلك في جلسات الحوار الوطني بقاعه المؤتمرات بمدينة نصر ممثلا لجامعة عين شمس في هذا الحدث الوطني .

بعد منحه الدكتوراه الفخرية من جامعة إيست لندن.. وزير التعليم العالى يشيد بالتعاون بين مصر والمملكة المتحدة

منحت كلية الهندسة المعمارية والحوسبة والهندسة بجامعة إيست لندن البريطانية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، درجة الدكتوراه الفخرية فى الهندسة المعمارية تقديرًا لتاريخه العلمى، فى خطوة مهمة تؤكد تاريخه الأكاديمى الكبير، ونبوغه المهني، ومسيرته المهنية والشخصية المشرفة، وذلك بالتزامن مع احتفال الجامعة بالعيد الـ 125 لتأسيسها، خلال الاحتفال الذى أقيم بحرم دوكلاند الجامعى بلندن.

التعليم العالى: مصر تشارك في أعمال الدورة الخاصة للمجلس التنفيذي لمنظمة الألكسو

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) علي الدور المحورى الذى تقوم به اللجنة الوطنية في تنفيذ برامج ومشروعات المنظمات الثلاث (اليونسكو - الألكسو - الإيسيسكو) على نحو يحقق وجهة نظر جمهورية مصر العربية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

فتح باب التقدم للعمل بالحصة في المدارس| اعرف القواعد والمؤهلات والأوراق المطلوبة

أعلنت مديريات التربية والتعليم، عن فتح باب التقدم لـ العمل بالحصة في المدارس ، بناءا على الكتاب الدوري رقم 26 لسنة 2021 الصادر من وزير التربية والتعليم لسد العجز في المدارس في العام الدراسي الجديد.