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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم العالى: مصر تشارك في أعمال الدورة الخاصة للمجلس التنفيذي لمنظمة الألكسو

مصرفي أعمال الدورة
مصرفي أعمال الدورة الخاصة للمجلس التنفيذي لمنظمة الألكسو

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) علي الدور المحورى الذى تقوم به اللجنة الوطنية في تنفيذ برامج ومشروعات المنظمات الثلاث (اليونسكو - الألكسو - الإيسيسكو) على نحو يحقق وجهة نظر جمهورية مصر العربية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

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وفي هذا الإطار، شارك الدكتور محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) وممثل جمهورية مصر العربية بالمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" افتراضياً في أعمال الدورة الخاصة للمجلس التنفيذي للألكسو، بحضورالدكتورمحمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة، هاني بن مقبل المقبل رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، ومشاركة أعضاء المجلس التنفيذي بالدول الأعضاء بالألكسو.

وفى كلمته، وجه الدكتور محمد سمير حمزة الشكر لمنظمة الألكسو، مؤكداً أن المجلس التنفيذي للمنظمة يعمل على المضى قدماً نحو إنجاز مشروعات المنظمة التي تصب في صالح الدول العربية.

وأشار المشرف على اللجنة الوطنية إلى أن الدورة الخاصة للمجلس التنفيذى للألكسو، والتى عقدت افتراضياً ناقشت مشروع خطة تطوير الإعلام بالألكسو، موضحاً أن هذه الخطة تعد إحدى العناصر الأساسية للألكسو لتحقيق أهدافها التربوية والعلمية والثقافية والبيئية والاجتماعية والاتصالية، فضلاً عن العمل على زيادة الوعى بأهمية الأنشطة والمشروعات التى تنفذها المنظمة.

وأضاف الدكتور حمزة أن الاجتماع ناقش أيضاً مشروع خطة الألكسو الإستراتيجية لتطوير الشراكات والتمويل، مؤكداً أنها تعد من المبادرات المهمة التى تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمحافظة على التنوع الثقافى، وتعزيز التعليم والبحث العلمى، موضحاً أن هذه المبادرة تعتمد على تعزيز الشراكات مع الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى؛ بهدف تعزيز القدرة على جذب التمويل لمشروعات وبرامج المنظمة.

الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى اللجنة الوطنية المصرية يونسكو مشروعات المنظمات Jobs Education

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