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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد منحه الدكتوراه الفخرية من جامعة إيست لندن.. وزير التعليم العالى يشيد بالتعاون بين مصر والمملكة المتحدة

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى

منحت كلية الهندسة المعمارية والحوسبة والهندسة بجامعة إيست لندن البريطانية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، درجة الدكتوراه الفخرية فى الهندسة المعمارية تقديرًا لتاريخه العلمى، فى خطوة مهمة تؤكد تاريخه الأكاديمى الكبير، ونبوغه المهني، ومسيرته المهنية والشخصية المشرفة، وذلك بالتزامن مع احتفال الجامعة بالعيد الـ 125 لتأسيسها، خلال الاحتفال الذى أقيم بحرم دوكلاند الجامعى بلندن.

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وقد حرصت الجامعة فى خطاب المنح أن تثمن المسيرة الشخصية والمهنية للدكتور عاشور، والتى عكست شغفًا واهتمامًا مبكرًا بالهندسة والعمارة، تمثل فى نبوغه فى هذا المجال، والذى أثمر عن رحلة عمل طويلة تضمنت العديد من المحطات المضيئة فى مجال المشاريع الهندسية القومية، وكان أبرزها دوره منذ عمله وزيرًا للتعليم العالى والبحث العلمي لبلورة رؤية وإستراتيجية وطنية لتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى في مصر، مشيرا إلى أن منح هذه الدرجة العلمية للدكتور عاشور، يأتى تقديرًا لمسيرته العلمية فى مجال الهندسة المعمارية، والتى تعد مصدر إلهام للخريجين الذين يأملون فى محاكاة هذه النماذج من النجاح أثناء رحلتهم الدراسية، ليتمكنوا من ترك بصماتهم فى العالم، وكذا عن مجمل إنجازاته فى مجال التعليم الجامعى خلال توليه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

جامعة إيست لندن تقدم الدكتوراه الفخرية للشخصيات البارزة تقديرًا لدورهم ليس فقط فى مجال عملهم، ولكن كذلك فى خدمة المجتمع، وتتماشى مساهماتهم مع أهداف وقيم الجامعة التى تتمحور حول الاستدامة التكنولوجية الخضراء، ورفاهية الإنسان والتكنولوجيا الصحية، والعدالة المجتمعية والسيبرانية، ويتم تسمية المرشحين للحصول على الدكتوراه الفخرية عن طريق الدارسين، وأعضاء هيئة التدريس، والمحافظين، وقدمت جامعة إيست لندن هذا اللقب الفخرى لأول مرة فى عام 1903، وحصل عليها العديد من الشخصيات البارزة من مختلف دول العالم،  المعروفة بإنجازاتها فى المجالات المختلفة، ومن هذه الشخصيات؛ الدكتور رونالد بوش الرئيس التنفيذي العالمي لشركة سيمنز، والبارونة تاى جرى تومبسون، والسير/ كير ستارمر زعيم حزب العمل البريطانى.

ومن جانبه تقدم الدكتور أيمن عاشور بالشكر إلى جامعة إيست لندن للتكريم والحفاوة، مشيرا إلى أن هذا التكريم يعد رمزا للروابط العميقة والمثمرة التى تربط بين مصر والمملكة المتحدة فى المجالات التعليمية والبحثية، لافتا إلى التعاون الواسع بين جامعة إيست لندن على وجه الخصوص والجامعات المصرية عبر العديد من البروتوكولات والاتفاقات المشتركة لخلق درجات علمية مزدوجة فى البرامج الدراسية الحديثة، مشيدا بما قامت به جامعة إيست لندن من إنجازات هائلة باعتبارها جامعة تركز على الوظائف، ودعم الحراك الاجتماعى، مثمنا نهج الجامعة فى تزويد الطلاب خلال رحلتهم التعليمية بالمواهب والقدرات اللازمة لمواجهة التحديات العالمية فى سوق العمل.
وأكد الوزير على أن الإيمان بالقدرة على الابتكار والإبداع كان لهما الأثر فى تحفيزه على مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف، والوصول إلى حلول مبتكرة، لافتًا إلى التأكيد خلال عمله على تعزيز قيم الابتكار والإبداع حتى نحقق تغييرًا فارقًا ومؤثرًا وحقيقيًا، وقدم عاشور نصيحته للخريجين فى الاحتفال باستخدام مواهبهم ومهاراتهم بشكل جيد والعمل بشغف لتحقيق النجاح والتغيير الإيجابى وترك أثر فارق فى العالم، وحضر الاحتفال، السفير شريف كامل سفير مصر بالمملكة المتحدة، واللواء أحمد المشرفى الملحق العسكرى المصرى بالمملكة المتحدة، والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافى المصرى ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة، والدكتور إسلام صبيح الملحق الطبى بمكتب الدفاع المصرى بلندن، والدكتورة أماندا برودريك رئيس جامعة إيست لندن، ود. جون جاروود رئيس مجلس الأمناء، والدكتور حسن عبدالله الرئيس الأكاديمى بالجامعة، والدكتور بول مارشيال نائب رئيس الجامعة للشؤون المهنية وريادة الاعمال، والدكتور مات بيلجارد نائب رئيس الجامعة للتأثير والابتكار، الدكتور دين كورتيس نائب المستشار، والمدير المالى.

جامعة إيست لندن تمنح الدكتوراة الفخرية للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى تقديرًا لتاريخه العلمى
جامعة إيست لندن تمنح الدكتوراة الفخرية للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى تقديرًا لتاريخه العلمى
جامعة إيست لندن تمنح الدكتوراة الفخرية للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى تقديرًا لتاريخه العلمى
جامعة إيست لندن تمنح الدكتوراة الفخرية للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى تقديرًا لتاريخه العلمى
كلية الهندسة المعمارية جامعة ايست لندن البريطانية الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتوراه الفخرية Jobs Education

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