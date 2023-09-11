ممثل عين شمس يناقش التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية بالحوار الوطني

قام الدكتور ممدوح عبد العليم مستشار الأنشطة الطلابية بجامعة عين شمس، ورائد طلاب من أجل مصر بكلية التجارة ، بالحضور كمتحدث في إحدى جلسات لجنة الشباب - المحور المجتمعي ، والمخصصة لمناقشة "التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية" ، وذلك في جلسات الحوار الوطني بقاعه المؤتمرات بمدينة نصر ممثلا لجامعة عين شمس في هذا الحدث الوطني .

وأكد عبد العليم، على إيمان جامعة عين شمس بأهمية الحوار الوطني وخلق مساحات مشتركة بين جميع المصريين، وأن الطريق نحو الجمهورية الجديدة لا يبدأ إلا من خلال الحوار الجاد والجامع تحت مظلة هذا البلد الكريم، وأن الخلاف في الرأي لا يُفسد للوطن قضية.

واستأنف المحور المجتعي للحوار الوطني، عقد جلساته الخميس الموافق 7 من سبتمبر الجاري، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بعد الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني، ورفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.