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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البرنامج الزمني لأسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر

أسبوع شباب الجامعات
أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية

أعلنت جامعة حلوان عن البرنامج الزمني لأسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر ليوم الاحد الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣، الذي تستضيفه الجامعة برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

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أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر

ويتضمن الجدول العديد من الأنشطة المختلفة ومنها الجوالة حيث تبدأ فعاليات اليوم بأداء تحية العلم، ومسابقة الافادة الكشفية، وكذلك الورشة الفنية وإعادة التدوير، ومسابقة القرآن الكريم، ومسابقات هيئة التحكيم، بالإضافة إلى ورشة عمل مهارات الحياة، وورشة عمل شخصيات تاريخية، وأخرى عن الطاقة المتجددة، ومسابقة إفادة دينية، وتختتم فعاليات الجوالة لليوم بحفل سمر.

وعلى صعيد النشاط الرياضى، توجد العديد من المنافسات، منها بطولة تنس الطاولة فردى، الجولة الثانية والثالثة من دوري المجموعات لكرة الطائرة طالبات وطلبة، وكذلك الجولة الثانية من دورى المجموعات لخماسيات كرة القدم، والجولة الثانية من دورى المجموعات لكرة اليد طلبة، وأيضا الجولة الثانية لدورى المجموعات لكرة السلة طالبات.

ويستكمل النشاط العلمي تحكيم مسابقة افضل جهاز ميكاترونيك، بجانب ورش عمل ومسابقة عن برمجة وتعليم الآلة "الروبوت" ، وكذلك تحكيم مسابقة أفضل عرض تقديمي، بجانب عقد ندوة تعريفية عن ريادة الأعمال، وورشة عمل عن التفكير التصميمي، وايضا يتم تحكيم مسابقة افضل جهاز ابتكارى.

أما عن النشاط الثقافي فيشمل مسابقة دورى المعلومات، ومسابقة المراسل التلفزيونى، مسابقة الأحاديث النبوية الشريفة، وأيضا مسابقة صحف الحائط.

ويتضمن النشاط الفنى اليوم، مسابقة فنون تشكيلية وورشة نحت، ومسابقة الموسيقى والكورال، وتسليم معرض الفنون التشكيلية، وكذلك مسابقة النحت.

تشمل فعاليات اليوم على صعيد النشاط الاجتماعي، مسابقة الشطرنج الجولة الثالثة والرابعة، وكذلك عمل قوافل طبية، ومسابقة الطالب المثالي.

وعلى صعيد الأنشطة الموازية يتم عمل زيارة لمنطقة آثار سقارة ودهشور، وايضا جولة حرة بممشى اهل مصر، دورى الألعاب الإلكترونية، وكذلك عمل مهرجان الألعاب الترويحية، وحفلات، وعرض مسرحى.

ويتضمن فعاليات اليوم العديد من الندوات ومنها ندوة بعنوان تطوير مهارات الشخصية للشباب، ندوة عن أهمية التغذية السليمة، وأخرى أساسيات ريادة الأعمال والمهارات اللازمة لرائد الأعمال

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على ضرورة إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع، وتخريج جيل من الشباب قادر على صناعة المستقبل، وقد اوضح أن مشاركة الشباب في فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر، تسهم في تطوير جيل متفوق ومستمر في التعلم، اكتساب مهارات وخبرات متعددة .

 

أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية1
أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية1
أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية
أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية
جامعة حلوان البرنامج الزمني أسبوع شباب الجامعات المعاهد المصرية الثالث عشر كتور السيد قنديل

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