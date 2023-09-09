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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجديد معادلة البرامج لـ صيدلة جامعة بدر 5 أعوام .. صور

جامعة بدر بالقاهرة
جامعة بدر بالقاهرة

أعلن الدكتور ياسر محمد مصطفى، عميد كلية الصيدلة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن المجلس الأعلى للجامعات المصرية قرر معادلة درجة برنامجى اللائحة الحديثة وهما بكالوريوس الصيدلة "فارم -PharmD"، وبكالوريوس الصيدلة "فارم -PharmD" صيدلة اكلينيكية، والتى تمنحها "كلية الصيدلة والصناعات الدوائية جامعة بدر بالقاهرة" بدرجة البكالوريوس فى الصيدلة، والتى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات بقرارات المجلس رقم (245،و246) بتاريخ (7) أغسطس الماضى 2023 لمدة (5) سنوات دراسية تنتهى عام (2027/2028).

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جامعة بدر بالقاهرة

أوضح عميد كلية الصيدلة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن المجلس قرر تجديد معادلة درجة برنامجى اللائحة القديمة بالكلية وهما بكالوريوس الصيدلة "تصنيع دوائى" وبكالوريوس الصيدلة "صيدلة إكلينيكية" وذلك بقرار المجلس رقم (244) بذات الجلسة.. منوهاً أن حصول برامج الكلية على المعادلة جاء بعد تحقق لجنة تم تشكليها من قبل لجنة الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية من مدى كفاية وكفاءة الموارد المادية والبشرية فى الكلية، وملائمة اللوائح الدراسية لبرامجها التعليمية وإستيفائها للضوابط والمعايير التى حددتها لجنة الدراسات الصيدلية.

أضاف الدكتور ياسر محمد مصطفى، أن اللجنة: "برئاسة الدكتور حمد الله زيدان الأستاذ المتفرغ بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، وعضوية كلاً من الدكتورة ماجدة نصر الأستاذ المتفرغ بكلية الصيدلة جامعة المنصورة ونائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق، والدكتورة مرفت عسكر الأستاذ المتفرغ بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق ونائب رئيس جامعة الزقازيق الأسبق" قامت بزيارة مراجعة للكلية بتاريخ (30) "مايو" الماضى لعام (2023) وإعداد تقريرها عن الكلية للعرض على لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بجلسته بتاريخ (14) يونيو الماضى لعام (2023) والمجلس الأعلى للجامعات المصرية والذى اقر بمعادلة برامج الكلية.

أفاد عميد كلية الصيدلة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن كلية الصيدلة والصناعات الدوائية جامعة بدر بالقاهرة تتميز بتنوع البرامج الدراسية بها بين فارم دى و فارم دى صيدلة إكلينيكية، وتتميز بتوافر كوكبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة بالإضافة إلى تمتعها ببنية تحتية وموارد مادية من معامل وقاعات دراسية حديثة ومتطورة وتتلاءم مع متطلبات الدراسة ببرامجها التعليمية المتنوعة.

وجه الدكتور ياسر محمد مصطفى، الشكر لفريق عمل الكلية على هذا الإنجاز الكبير والذى يأتى بعد مجهود شاق.. موضحاً أن أهم ما يميز "كلية الصيدلة"، أنها تطبق نظرية فريق العمل المتكامل؛ لذلك نجحوا فى الوصول إلى تلك الخطوة المهمة بتجديد معادلة البرامج داخل الكلية.

الجدير بالذكر، أن "كلية الصيدلة بجامعة بدر فى القاهرة"، حصلت على الإعتماد المؤسسى من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد "نقاء"، بقرار مجلس إدارة الهيئة فى شهر "يونيو" الماضى لعام (2023).

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جامعة بدر بالقاهرة3
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جامعة بدر بالقاهرة
جامعة بدر بالقاهرة
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