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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تحية العلم أولى فعاليات اليوم لأسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية بحلوان

تحية العلم أولى فعاليات
تحية العلم أولى فعاليات اليوم لأسبوع شباب الجامعات والمعاهد

انطلقت فعاليات اليوم لأسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر بجامعة حلوان، بأداء تحية العلم  وبمشاركة 45 جامعة مصرية، بهدف تعزيز روح الانتماء والولاء وحب الوطن بين الطلاب. 

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حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

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جامعة حلوان تتسلم الأعمال المشاركة بالمعرض العلمي لأسبوع شباب الجامعات


وفي تصريح للدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، أكد على أهمية أداء تحية العلم كرمز وطني يجسد وحدة الشعب المصري وروح الانتماء للوطن. وأشار إلى أن هذا الحدث يشكل بداية مميزة لأسبوع شباب الجامعات الذي يعزز التواصل والتفاعل الثقافي بين الجامعات المصرية.
وفيما يتعلق بأهمية المشاركة في أسبوع شباب الجامعات والانخراط في الأنشطة الطلابية، أوضح الدكتور قنديل أن هذا الحدث يمنح الطلاب فرصة فريدة لتبادل الخبرات وتطوير مهاراتهم، مما يسهم في تنمية القيم الوطنية والاجتماعية للشباب المصري.
وبهذا يشهد الأسبوع الثالث عشر لشباب الجامعات والمعاهد المصرية بداية متنوعة من الأنشطة المتنوعة التى تسهم فى تنمية المهارات وتعزيز الوعي وتعميق الروح الوطنية.
هذا وتعقد فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وهشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وعددا من عمداء الكليات ورؤساء اللجان. 

تحية العلم أولى فعاليات اليوم لأسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر بجامعة حلوان
تحية العلم أولى فعاليات اليوم لأسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر بجامعة حلوان
تحية العلم أولى فعاليات اليوم لأسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر بجامعة حلوان
تحية العلم أولى فعاليات اليوم لأسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر بجامعة حلوان
تحية العلم أولى فعاليات اليوم لأسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر بجامعة حلوان
تحية العلم أولى فعاليات اليوم لأسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر بجامعة حلوان
أسبوع شباب الجامعات جامعة حلوان تحية العلم مشاركة 45 جامعة مصرية دكتور السيد قنديل الشعب المصري Jobs Education

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