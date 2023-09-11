تعرف على أسباب زيارة وفد إريتريا لكلية الطب البيطرى بجامعة بدر .. صور

أعلن الدكتور عادل عبدالخالق، عميد كلية الطب البيطرى بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن كلية الطب البيطرى بالجامعة إستقبلت عدد من الأطباء البيطرين فى مجالات سلامة الأغذية وصحة الحيوان من "دولة إريتريا" فى زيارة تدربية علمية للكلية؛ لتنفيذ تدريبات مكثفة حول: "برنامج سلامة الأغذية، التدريب على أبحاث البروسيلا، وتقنيات الإختبارات التشخيصية المعملية".. لافتاً أن هذه الزيارة جاءت بدعم كامل من الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء الجامعة.

أضاف عميد كلية الطب البيطرى بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن جميع التدريبات المكثفة تتم جميعها داخل معامل "كلية الطب البيطرى فى جامعة بدر بالقاهرة"، تحت إشراف كوكبة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين.. مشيراً أن هذه التدريبات تم تصميمها لإضافة الخبرات الحيوية فى إجراء البحوث العلمية، وتزيد من معرفتهم بطرق إستخدام الأجهزة المعملية المختلفة.

أوضح الدكتور عادل عبدالخالق، أن الدكتور أحمد حامد عريشة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، قدم عرض كامل لجميع أعضاء وفد الأطباء البيطرين لـ"دولة إريتريا"، عن إمكانيات الحرم الجامعى وكلياته فى كافة التخصصات والبرامج المتاحة، وطرق الدراسة بها.. منوهاً أنه تم عقد إجتماعاً مع أعضاء وفد الأطباء البيطرين لـ"دولة إريتريا"؛ للترحيب بهما فى وطنهم الثانى وأعربا عن مدى تقديرهما لـ"دولة إريتريا" الشقيقة ومدى العلاقات التاريخية بين البلدين.

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد الأطباء البيطرين لـ"دولة إريتريا"، عن إمتنانهم لقيادات الجامعة وإداراتها وخصوصاً "كلية الطب البيطرى" بالجامعة على حُسن الإستقبال وكرم الضيافة والمستوى المتميز للتدريب وتحقيق الإستفادة القصوى وقيام الجامعة بتسخير كافة الإمكانات للمساعدة على نجاح الدورة التدريبية.

أشاد أعضاء وفد الأطباء البيطرين لـ"دولة إريتريا"، بالإمكانيات الموجودة فى "كلية الطب البيطرى" داخل جامعة بدر فى القاهرة، والتجهيزات المتقدمة التى تُضاهى كبرى كليات الطب البيطرى فى أوروبا والدول المتقدمة فى "مجالات علوم الطب البيطرى وسلامة الغذاء"، وتوجهوا بالشكر لكل من أسهم فى هذا الصرح العظيم، وما يمتلكه من بنية تحتية وتكنولوجية ومعامل ومستىشفى للحيوانات الأليفة متقدمة.