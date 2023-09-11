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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

النقاب ممنوع|قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارات عاجلة بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع طلاب المدارس الرسمية والخاصة  في العام الدراسي الجديد.

حيث أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة التزام طلاب وطالبات المدارس الرسمية والخاصة بارتداء زي موحد وفقا للمواصفات التالية :

 زي طلاب الحلقة الابتدائية


- مريلة وبنطلون لجميع الطلاب باللون الذي تحدده مديرية التربية والتعليم المختصة
- يمكن استبدال المريلة وإحلال قميص وجونلة محلها بطول مناسب للبنات ، وقميص وبنطلون بالنسبة للبنين
-يمكن ارتداء بلوفر او جاكيت في فصل الشتاء وفقا لما تقرره مديرية التربية والتعليم المختصة
-حذاء مدرسي وجورب بلون مناسب للزي المختار

 

زي طلاب الحلقة الاعدادية

- البنون: ارتداء قميص بلون مناسب وبنطلون طويل ، وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء بلوفر أو جاكيت وفقا لما تقرره مديرية التربية والتعليم المختصة

- البنات: ارتداء بلوزة ومريلة من قماش تيل بحمالات "دريل" باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم ، وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء المريلة من قماش الصوف او ارتداء بلوفر  أو جاكيت بلون المريلة ويجوز استبدال المريلة وإحلال قميص وجونلة محلها بلون مناسب

- حذاء مدرسي وجورب بلون مناسب للزي المدرسي

 

زي طلاب المرحلة الثانوية وما في مستواها

- البنون : ارتداء قميص بلون مناسب وبنطلون طويل وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء بلوفر او جاكيت وفق ما تقرره مديريات التربية والتعليم

- البنات : ارتداء بلوزة بيضاء وجونلة من قماش تيل بطول مناسب باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم ، وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء جونلة من الصوف ، كما يمكن ارتداء بلوفر او جاكيت بلون الجونلة ، وفقا لما تقرره مديرية التربية والتعليم

- مع الالتزام بارتداء حذاء مدرسي وجورب بلون مناسب للزي المدرسي المختار للبنين والبنات

 

تعليمات عاجلة بشأن غطاء الشعر للبنات “الحجاب” وهو اختياري

 

- يشترط في الغطاء أو الحجاب الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر بما يخالف ذلك مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة.

- أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته وأن اختيارها لذلك قد تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر على أن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يحدد مجلس إدارة المدرسة بالتنسيق مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين ، لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة من البنين والبنات ، ويتم اعتماد القرار الصادر من مديرية التربية والتعليم المختصة على ان يراعى عند تغيير الزي المدرسي ان يكون في بداية كل مرحلة تعليمية وألا تقل المدة البينية للتغيير عن 3 سنوات ويترك مكان شرائه اختياريا لولي الأمر.

وأكد وزير التربية والتعليم على ضرورة أن تلتزم المدرسة عند تحديد المواصفات المشار إليها بعدم تمييز الزي المدرسي من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة عليه ، بطريقة لا تتيح توافره في أكثر من مصدر والاكتفاء بالألوان المناسبة مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة لتثبيته على الزي المدرسي في حالة اشتراطه من قبل المدرسة.

وقال وزير التربية والتعليم : تلتزم كل مدرسة بالإعلان عن الزي المدرسي المقرر على جميع الطلاب بشكل علني ومرئي في مكان ظاهر بالمدرسة ، وكذا على الموقع الرسمي و وسائل التواصل الإجتماعي الخاصة بالمدرسة أو غيرها من وسائل النشر وذلك قبل بدء العام الدراسي بشهرين على الأقل.

- لا يجوز لأي طالب أو طالبة ارتداء زي مخالف لما ورد بقرار وزير التربية والتعليم ، ولا يسمح للطالب أو الطالبة بدخول المدرسة والانتظام في الدراسة بزي مهالف ، ويراعى في جميع الأحوال أن يكون الزي مناسباً في مظهره وأسلوب ارتدائه مع المحافظة على نظافته.

قرار وزير التعليم
قرار وزير التعليم
قرار وزير التعليم
قرار وزير التعليم
قرار وزير التعليم
قرار وزير التعليم
العام الدراسي الجديد العام الدراسي المدارس الزي المدرسي التعليم

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