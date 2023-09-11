أخبار التعليم| مفاجآت سارة في المدارس خلال العام الجديد.. الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات الحكومية ومواعيد الكشف الطبي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

كيف يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية بمصر؟ تفاصيل



أكد الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، أن الذكاء الاصطناعي يعد الآن جزءًا مهمًا من مجال التعليم، ويعتبر تطبيقًا مبتكرًا يمكن أن يحدث ثورة في العملية التعليمية.

مفاجآت سارة في المدارس بالعام الدراسي الجديد



حصل موقع صدى البلد على تفاصيل الخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لدمج التكنولوجيا والانشطة في العملية التعليمية في جميع المدارس خلال العام الدراسي الجديد .



11 برنامجا لمنح شهادات مزدوجة من جامعات دولية بهندسة عين شمس.. أبرزها نظم الاتصالات

بدأت كل كلية من كليات جامعة عين شمس وتزامنا مع انطلاق مراحل التنسيق المختلفة، الإعلان عن برامجها المميزة والبرامج الجديدة بكل كلية والتى تتميز بها عن غيرها من مثيلاتها فى الجامعات الأخرى.



للطلاب الجدد.. الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات الحكومية ومواعيد الكشف الطبي

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، انتهى رسميا تنسيق المرحلة الثالثة عبر الموقع الالكتروني لـ تنسيق الجامعات 2023 وحددت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الالكتروني لتقديم كافة الخدمات التنسيق ويمكن لطلاب المرحلة الثالثة تسجيل رغباتهم من خلال هذا الرابط اضغط هنــــا ويمكن للطالب الحصول علي خدمة التنسيق من خلال الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت ، و معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.



نتيجة المرحلة الثالثة للقبول في الجامعات 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. أصبح رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وأدبي محور اهتمام الطلاب وأولياء أمورهم، خصوصًا بعدما أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بنسبة نجاح 89.04%





تضمين مفاهيم ريادة الأعمال بالمناهج المدرسية لتأهيل الطلاب لوظائف المستقبل

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "شباب القادة"؛ لمناقشة آليات التوسع في برنامج "هي تقود" والذي يهدف إلى دعم طالبات التعليم الفني من خلال بناء قدراتهن، وتطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلها لمصادر دخل ثابتة، عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهن الشخصية والعملية.