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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. بشرى سارة بمؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 طلاب الدور الثاني … التسجيل بتنسيق الدبلومات الفنية.. عبر هذا الرابط

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

قبل الالتحاق.. تعرف على برنامج الصيدلة الإكلينيكية بـ عين شمس
تقدم كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، برنامجا مميزا وهو برنامج "فارم دي "الصيدلة الإكلينيكية"، وذلك ضمن البرامج الجديدة التي تحرص على تقديمها كليات جامعة عين شمس.
 

 بشرى سارة بمؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 طلاب الدور الثاني
تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة أكثر الأشياء التي يبحث عنها الطلاب، خاصة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بالإضافة إلى البحث عن الاماكن الشاغرة فى الكليات.

 

علوم القاهرة تعلن الأوراق المطلوبه للالتحاق بالعام الدراسى الجديد

أعلن الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة ، عن خطوات تقديم الملفات للطلاب الجدد للعام الدراسى 2023-2024.

 

للطلاب الجدد.. خطوات حجز الكشف الطبي بجامعة عين شمس 2023
بدأت جامعة عين شمس، في إجراءات الكشف الطبي 2023، أمام جميع طلاب الثانوية العامة المتقدمين للالتحاق بالكليات المختلفة بها، خلال الأيام القليلة الماضية، منذ بداية من سبتمبر الجاري، على أن يستمر حجز موعد الكشف الطبي حتى بداية الدراسة بالعام الدراسي الجديد للجامعات 2023 - 2024.

 

التسجيل بتنسيق الدبلومات الفنية.. عبر هذا الرابط
أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 4/9/2023 .

 

فرصة أخيرة لطلاب الدور الثاني للتسجيل في تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2023
تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة أكثر الأشياء التي يبحث عنها الطلاب حيث انه يفصلنا ساعات عن غلق موقع التنسيق امام طلاب تنسيق المرحلة الثالثة للدور الثاني.

 

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