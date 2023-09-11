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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل الالتحاق.. تعرف على برنامج الصيدلة الإكلينيكية بـ عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تقدم كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، برنامجا مميزا وهو برنامج "فارم دي "الصيدلة الإكلينيكية"، وذلك ضمن البرامج الجديدة التي تحرص على تقديمها كليات جامعة عين شمس.
 

وتصل عدد ساعات الدراسة بالبرنامج 175 ساعة معتمدة،  بالإضافة لمتطلبات الجامعة من الساعات المعتمدة 5 ساعات معتمدة و100 ساعة تدريب صيفي بالصيدليات بعد المستوى الثالث، والدراسة علي خمس سنوات. 
 

والدراسة بالبرنامج خمس سنوات الدراسة تتبعهم سنة اكاديمية تدريب عملي بأماكن العمل المختلفة (امتياز).

يشترط في من يتقدم للالتحاق بالبرنامج ان يستوفي كافة الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات (شعبة علمي علوم وأن يكون الطالب قد تم ترشيحه الى احدى كليات الصيدلة المصرية الحكومية عن طريق مكتب التنسيق الطالب المصري) او عن طريق إدارة الوافدين الطالب الغير مصري) .
 

ويجوز قبول تحويل الطلاب المقيدين ببرنامج مماثل في إحدى كليات الصيدلة بالجامعات المصرية أو الأجنبية بشرط استيفاء الطالب لمتطلبات القبول بالكلية وتحتسب للطالب المقررات التي درسها في الكلية المحول منها وفقا لقرار مجلس الكلية.
 

وعن فرص التوظيف التي يقدمها البرنامج السوق العمل: إعداد خريجين قادرين على تقديم الخدمات الصحية للمرضي داخل المستشفيات وخارجها، وتخريج صيادلة مؤهلين للعمل بالمستشفيات الحكومية والخاصة والصيدليات العامة والخاصة وشركات الأدوية ومعامل الرقابة الدوائية وتحليل الأغذية و مجالات البحث العلمي.
 

وتقدم جامعة عين شمس حزمة من البرامج الجديدة المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية، وغيرها ) والتى تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمي والدولي.
 

وتتميز البرامج المميزة وبرامج الساعات المعتمدة بجامعة عين شمس ، بتقديم تعليم عالي الجودة في تخصصات غير نمطية ونظام دراسى حديث لاستهداف خريج متميز، وتلك البرامج تمثل نموذج فى التعليم يتبع بشكل رئيسى معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهى بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية والموارد المالية بالجامعات

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