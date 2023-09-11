عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للطلاب الجدد.. خطوات حجز الكشف الطبي بجامعة عين شمس 2023

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

بدأت جامعة عين شمس، في إجراءات الكشف الطبي 2023، أمام جميع طلاب الثانوية العامة المتقدمين للالتحاق بالكليات المختلفة بها، خلال الأيام القليلة الماضية، منذ بداية من سبتمبر الجاري، على أن يستمر حجز موعد الكشف الطبي حتى بداية الدراسة بالعام الدراسي الجديد للجامعات 2023 - 2024.

txt

كيف يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية بمصر؟ تفاصيل

txt

فى عيد المعلم| خبراء يكشفون أهمية تحسين أوضاع المدرسين وأبرز التحديات.. ويؤكدون: شريان العملية التعليمية

جامعة عين شمس

ويستعرض موقع “صدى البلد”، خلال السطور التالية، خطوات حجز الكشف الطبي جامعة عين شمس 2023.

خطوات حجز الكشف الطبي جامعة عين شمس 2023

- تبدأ خطوات حجز الكشف الطبي جامعة عين شمس 2023، من خلال زيارة الموقع الرسمي لجامعة عين شمس.

- إحضار المستندات التالية: «بطاقة الترشيح، أصل شهادة الميلاد الرقم القومي+ 3 صورة منها، أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صورة منها، 12 صور شخصية مكتوب عليها اسم الطالب رباعيا + صورة للكشف الطبي، 3 صورة البطاقة الشخصية».

- يتعرف كل طالب على رقمه المسلسل وموعد الكشف الطبي.

ضرورة الحفاظ على إيصال سداد الرسوم الدراسية

- ظرف كبير لتجميع أوراقه.

- يتم توجيه الطالب لأماكن انتظار لملء الاستمارات السابقة.

- بعد توقيع الكشف الطبي، يكتب الطالب على الظرف الذي تسلمه من الكلية بيانات الطالب (الاسم / العنوان / التليفون / المجموع) بخط كبير وواضح.

 

جامعة عين شمس الكشف الطبي إجراءات الكشف الطبي جامعة عين شمس 2023 طلاب الثانوية العامة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب.. الأرصاد تكشف موعد وصول الإعصار دانيال إلى مصر

عاجل| كولر ينقلب على نجم الأهلي ويطلب رحيله.. و"الخلفية" تؤرق لاعب الفريق قبل السوبر الإفريقي

عاجل.. الإعصار دانيال يضرب عدة محافظات مصرية خلال ساعات

تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

المؤخر 300 ألف.. ريم طارق تبكي وتوجه رسالة للجماهير على الهواء

لا أرى سببا لتجاهل إعادة شراءه.. فرج عامر يعلق على موقف الأهلي مع هذا اللاعب

الخارجية: إثيوبيا انتهكت إعلان المبادئ وخالفت القانون باستمرار ملء سد النهضة

نبيل الحلفاوي يعلق على صفقة الأهلي موديست الفرنسي

موضوعات متعلقة

خبير: هناك حاجة ملحة لوضع برامج تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات المعلمين

في عيد المعلم.. خبير: تحسين أوضاع المدرسين ضرورة

فى عيد المعلم المصري.. خبير: يحتاجون إلى الدعم ليكونوا في أفضل حالاتهم العملية

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

مع اقترابه من مصر.. الإعصار دانيال يتسبب في غرق مناطق بليبيا| فيديو

سائحة بريطانية تحكي لحظات مرعبة لـ زلزال المغرب

معاشات الصحفيين تعقد الاحتفال الجماعي لمواليد سبتمبر.. الأربعاء

للطلاب الجدد.. خطوات حجز الكشف الطبي بجامعة عين شمس 2023

دعاء يغفر الذنوب كلها.. احرص على هذه الأعمال

تشتري مرسيدس GLE ولا BMW X4 موديلات 2023 .. مواصفات وأسعار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتايجر.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية

مسلم يحيى الحفل.. ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد ابنه آدم|صور

بالأصفر الفاقع.. رانيا يوسف تثير الجدل بجمالها من لبنان

أوضة أنتيكة.. الفنان حسام داغر يعلن شرائه غرفة نوم سامية جمال

فيديو

عاشرتها 3 سنوات .. اعترافات طالب ثانوي أقام علاقة مع طالبة في الإعدادية

العاصفة دانيال | ليبيا في مرمى الخطر.. ومصر على موعد معها «فيديوجراف»

ضوء لامع ووميض غامض.. ماذا حدث في السماء قبل زلزال المغرب؟| «فيديوجراف»

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ