للطلاب الجدد.. خطوات حجز الكشف الطبي بجامعة عين شمس 2023

بدأت جامعة عين شمس، في إجراءات الكشف الطبي 2023، أمام جميع طلاب الثانوية العامة المتقدمين للالتحاق بالكليات المختلفة بها، خلال الأيام القليلة الماضية، منذ بداية من سبتمبر الجاري، على أن يستمر حجز موعد الكشف الطبي حتى بداية الدراسة بالعام الدراسي الجديد للجامعات 2023 - 2024.

جامعة عين شمس

ويستعرض موقع “صدى البلد”، خلال السطور التالية، خطوات حجز الكشف الطبي جامعة عين شمس 2023.

خطوات حجز الكشف الطبي جامعة عين شمس 2023

- تبدأ خطوات حجز الكشف الطبي جامعة عين شمس 2023، من خلال زيارة الموقع الرسمي لجامعة عين شمس.

- إحضار المستندات التالية: «بطاقة الترشيح، أصل شهادة الميلاد الرقم القومي+ 3 صورة منها، أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صورة منها، 12 صور شخصية مكتوب عليها اسم الطالب رباعيا + صورة للكشف الطبي، 3 صورة البطاقة الشخصية».

- يتعرف كل طالب على رقمه المسلسل وموعد الكشف الطبي.

ضرورة الحفاظ على إيصال سداد الرسوم الدراسية

- ظرف كبير لتجميع أوراقه.

- يتم توجيه الطالب لأماكن انتظار لملء الاستمارات السابقة.

- بعد توقيع الكشف الطبي، يكتب الطالب على الظرف الذي تسلمه من الكلية بيانات الطالب (الاسم / العنوان / التليفون / المجموع) بخط كبير وواضح.