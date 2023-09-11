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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علوم القاهرة تعلن الأوراق المطلوبه للالتحاق بالعام الدراسى الجديد

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة ، عن خطوات تقديم الملفات للطلاب الجدد للعام الدراسى 2023-2024.

وقال الدكتور أحمد الشريف ، تقوم إدارة شئون التعليم و الطلاب بإعلان الطلاب الجدد بأرقام الكود الخاصة بكل طالب و إعلانهم بموعد تسليم الملفات على حسب شرائح المقسمه وفقا لارقام الكود بالإضافة لإعلانهم الأوراق المطلوبه و الإعلان بموعد الكشف الطبى المقرر لهم.

 

 

وأضاف “ عميد الكلية ” ، على الطلاب الجدد أن يتقدموا إلى إدارة شئون التعليم و الطلاب فى الموعد المخصص لكل طالب و يقدموا بطاقة الترشيح و رقم الكود الخاص بهم المعلن الى موقع الكلية ثم يقوم مسئول المستوى الأول بالتعاون مع الطالب و تقديم له الطلب الالتحاق و أستمارة الكشف الطبى و استمارة البطاقة الجماعية و يجب على كل طالب وضع المستندات المطلوبه بالملف الخاص به ثم ملأ طلب الالتحاق

وأوضح ، أنه على كل طالب سداد المصروفات المقررة علية وذلك عن طريق خدمة ( فورى ) وفقا لرقم الكود الذى حصل علية بعد تسجيل الجدول الدراسى و تسليم إيصال سداد المصروفات الدراسية و رسوم الكشف الطبى

المستندات المطلوبة للتقديم بكلية العلوم جامعة القاهرة

 
- أصل شهادة الثانوية العامة + عدد ٢ صورة منها

- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر + عدد ٢ صورة منها

- أصل بطاقة الترشيح

- عدد ٨ صور شخصية ٤*٦

المستندات المطلوبة للتجنيد لطلاب الذكور


- نموذج ٢ جند بالاضافة ألى نموذج ٦ جند للطلاب المطلوب تأجيل تجنيدهم فى نفس العام الجامعى

- صورة شهادة الثانوية العامة

- صورة شهادة الميلاد

- صورة بطاقة الرقم القومى

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