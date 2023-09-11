علوم القاهرة تعلن الأوراق المطلوبه للالتحاق بالعام الدراسى الجديد

أعلن الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة ، عن خطوات تقديم الملفات للطلاب الجدد للعام الدراسى 2023-2024.

وقال الدكتور أحمد الشريف ، تقوم إدارة شئون التعليم و الطلاب بإعلان الطلاب الجدد بأرقام الكود الخاصة بكل طالب و إعلانهم بموعد تسليم الملفات على حسب شرائح المقسمه وفقا لارقام الكود بالإضافة لإعلانهم الأوراق المطلوبه و الإعلان بموعد الكشف الطبى المقرر لهم.

وأضاف “ عميد الكلية ” ، على الطلاب الجدد أن يتقدموا إلى إدارة شئون التعليم و الطلاب فى الموعد المخصص لكل طالب و يقدموا بطاقة الترشيح و رقم الكود الخاص بهم المعلن الى موقع الكلية ثم يقوم مسئول المستوى الأول بالتعاون مع الطالب و تقديم له الطلب الالتحاق و أستمارة الكشف الطبى و استمارة البطاقة الجماعية و يجب على كل طالب وضع المستندات المطلوبه بالملف الخاص به ثم ملأ طلب الالتحاق

وأوضح ، أنه على كل طالب سداد المصروفات المقررة علية وذلك عن طريق خدمة ( فورى ) وفقا لرقم الكود الذى حصل علية بعد تسجيل الجدول الدراسى و تسليم إيصال سداد المصروفات الدراسية و رسوم الكشف الطبى

المستندات المطلوبة للتقديم بكلية العلوم جامعة القاهرة



- أصل شهادة الثانوية العامة + عدد ٢ صورة منها

- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر + عدد ٢ صورة منها

- أصل بطاقة الترشيح

- عدد ٨ صور شخصية ٤*٦

المستندات المطلوبة للتجنيد لطلاب الذكور



- نموذج ٢ جند بالاضافة ألى نموذج ٦ جند للطلاب المطلوب تأجيل تجنيدهم فى نفس العام الجامعى

- صورة شهادة الثانوية العامة

- صورة شهادة الميلاد

- صورة بطاقة الرقم القومى