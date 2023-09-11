فرصة أخيرة لطلاب الدور الثاني للتسجيل في تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة أكثر الأشياء التي يبحث عنها الطلاب حيث انه يفصلنا ساعات عن غلق موقع التنسيق امام طلاب تنسيق المرحلة الثالثة للدور الثاني.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني هو المسيطر علي محركات البحث حتي يتمكن الطلاب من كتابة رغباتهم وتسجيلها الالتحاق بالجامعات والمعاهد عبر رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني.

موعد غلق تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

وكان موقع التنسيق الإلكتروني قد استقبل رغبات طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق 2023 خلال الفترة من الأربعاء 30 أغسطس 2023 وحتى الجمعة 1 سبتمبر ، واستأنف موقع التنسيق الإلكتروني بدءا من يوم السبت وحتى غدا الإثنين الموافق 11 سبتمبر 2023.

أكد مكتب التنسيق أنه يحق لطلاب الثانوية العامة بالدور الثانى التقدم لتنسيق الجامعات 2023/ 2024، حتي يوم غدآ، مؤكدا أن لهم أماكن بالكليات والجامعات.

ويقوم مكتب التنسيق في الوقت الحالي بالعمل على إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، حيث يقوم مكتب التنسيق برصد وتوزيع الطلاب وفقا للقواعد المعمول بها وشروط أمام الطلاب ورغباتهم.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني وموعد تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة

أولا يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط المذكور.

ثانيًا يسجل الطالب رقم جلوسه والرقم السري.

وفي هذه الخطوة سيظهر أمام الطالب رقم تأكيدي على الشاشة ثم يضغط الطالب على خانة الخطوة التالية.

يبدأ الطالب في تسجيل رغباته مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

يضغط الطالب على كلمة تسجيل عقب الانتهاء من تسجيل الرغبات.

وأخيرا يقوم الطالب بطباعة استمارة الرغبات.

وأوضح مكتب التنسيق، أنه يتم ترشيح طلاب الثانوية العامة للدور الثاني بالكليات الجامعية والمعاهد وفقا للمجموع الحاصل عليه فى الثانوية العامة والحد الأدنى للكليات سواء بالمرحلة الأولى للتنسيق أو المرحلة الثانية.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تنسيق المرحلة الثالثة 2023، من المقرر أن يسجل فيه نحو 83 ألفا و863 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية، وأيضا 50 ألفا و983 طالبا وطالبة من الشعبة الأدبية، أي بإجمالي عدد طلاب الثانوية العامة نحو 134 ألفا و846 طالبا وطالبة، بحد أدنى 50% في مجموع الثانوية العامة، حيث مطالب من الطالب الدخول على موقع تنسيق الثانوية العامة من خلال الرابط موقع التنسيق.

المرحلة الثالثة وعدد طلابها:

وتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

• العدد المُقدر لطلاب هذه المرحلة:

الشعب العلمية: 205 درجات بنسبة 50%.

عدد الطلاب: 83863.

الشعبة الأدبية: 205 درجات بنسبة 50%.

عدد الطلاب: 50983.

إجمالي طلاب الشعب العلمية والأدبية: 134846.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023، بحد أدنى 205 درجات بنسبة 50%، وبإجمالي طلاب الشعب العلمية والأدبية 134846.

نصائح ترتيب الرغبات لطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة

يتم ترتيب الرغبات وفقًا للآتي:

- إما بقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب فى الالتحاق بالكلية أو المعهد الذى يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

- ويجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.