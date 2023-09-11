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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 الأكثر بحثًا عبر محركات البحث جوجل عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد بدء مرحلة تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

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موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويعتبر موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 والكليات المتاحة به لطلاب المعادلات، الشغل الشاغل للكثير منهم، خاصةً الراغبين في الالتحاق بالجامعات، فضلا عن امتحانات اختبارات القدرات للكليات التي تشترط على طالب الدبلوم الفني خوضها.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وتتصدر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 اهتمام بحث آلاف الطلاب بالمرحلة الثانوية الفنية، وأيضا الكليات المتاحة أثناء فترة التسجيل، خاصةً للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات من خلال الدبلوم (التجاري والصناعي والزراعي).

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

كما يهتم الطلاب بالبحث عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، موعد انتهاء تسجيل الرغبات، رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023، الكليات المتاحة لجميع تخصصات الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات و5 سنوات، وماهو الورق الذي تطلبه الجامعة من طالب الدبلوم الفني للالتحاق بها.

رابط نتيجة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويرغب الطلاب في معرفة الحد الأدنى للقبول في الكليات والمعاهد العام الماضي كمؤشر لقبول الطلاب هذا العام. ويمكن الحصول على نتيجة التنسيق من هنا فور إعلانها : https://nategafany.emis.gov.eg/

موعد انتهاء تسجيل الرغبات

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. أعلنت وزارة التعليم والتعليم الفنى بدء تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة للطلاب ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023، بدءًا من اليوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023، ويستمر تنسيق الدبلومات الفنية 2023 حتي يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بالتزامن مع تسجيل طلاب الشهادات الفنية، رغباتهم في تنسيق الدبلومات عبر موقع التنسيق الإلكتروني لـ تسجيل الرغبات.

وأكد المصدر حول موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، أنها ستعلن بعد غلق تسجيل رغبات الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني بيومين أو ثلاثة، حيث ينتهي تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023.

الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يستطيع طلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من خلال الخطوات التالية :-

في البداية لا بد من زيارة موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

يتم اختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .

بعد ذلك يتم تسجيل الرقم السري الخاص بالطالب والاسم.

تظهر الكلية الذي سيلتحق بها طلاب الثانوية العامة العام المقبل.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني .

ونستعرض في السطور التالية الحد الأدنى لقبول الطلاب في تنسيق الدبلومات 2023 وفق إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويسجل طلاب الشهادات الفنية في تنسيق الدبلومات 2023 الأيام الحالية، وذلك لنظام 3 و5 سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام عامين بعد الثانوية عام 2023.

وجاءت الحدود الدُنيا على النحو التالي :

1- دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها كما يلي :

دبلوم المدارس الثانوية (التجارية– الصناعية– الزراعية– السياحة والفنادق) 60% فأكثر.

2- دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها كما يلي :

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية/ الصنـاعية/ السياحة والفنادق/ الخدمة الاجتماعية). دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي 60% فأكثر.

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية/ الصناعية/ الزراعية/ السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات.

دبلوم السالزيان الدون بوسكو- دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل- دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز.

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض 'شعبة تمريض' التابعة للجامعات، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام) 75% فأكثر.

ويتم قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية، حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

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