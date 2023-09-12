عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تعزي الشعب الليبي الشقيق في ضحايا العاصفة المدمرة

الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت

ببالغ الحزن والأسى، تقدمت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب الليبي الشقيق، في ضحايا العاصفة المدمرة التي ضربت عدة مناطق شرق ليبيا.

 وأعرب رئيس جامعة القاهرة، عن كامل التضامن مع الشعب الليبي الشقيق، ويدعو للضحايا بأن يتغمدهم الله بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يَمُن على ذويهم بالصبر والسلوان، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

txt

مركز التعليم المدمج يعلن عن مدة الدراسة بالبرامج المتاحة للعام الدراسي الجديد

txt

الخشت: نخبة من الأساتذة المتخصصين لشرح عملى لكيفية كتابة المشروعات البحثية والأبحاث المرجعية

وكان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فتح باب التقدم لمسابقة وقف الفنجري لأفضل دراسات نظرية وتطبيقية لخدمة مصر، وإتاحتها لجميع شباب الباحثين في الجامعات والمؤسسات في مصر، وقررت اللجنة العليا للمسابقة اختيار الموضوع البحثي لعام 2023 بعنوان "دور العمل الأهلي التنموي في مواجهة التحديات المجتمعية في مصر".

 

وأكد الدكتور محمد الخشت، أهمية موضوع المسابقة والذي يركز على العمل الأهلي التنموي في مصر وذلك في إطار علاقته باستراتيجية حقوق الإنسان، وبما يساهم في تنفيذ رؤية مصر، خاصة مع دخول المجتمع المدني في مصر مرحلة جديدة بتشكيل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي يُعد أحد أهم المحاور المطروحة للبحث.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه سيتم فتح باب تقديم الأبحاث حتى موعد أقصاه 18 نوفمبر 2023، ويتم إعلان النتائج وتوزيع الجوائز بعد انتهاء اللجنة من فحص الأبحاث المُقدمة، مشيرًا إلى أن اللجنة قد حددت جوائز المسابقة بقيمة إجمالية بلغت 80 ألف جنيه للفائزين، بواقع 18 جائزة مقسمة 3 جوائز أصلية وهي 25 ألف جنيه للمركز الأول، و15 ألفًا للمركز الثاني، و10 آلاف جنيه للمركز الثالث، بالإضافة إلى 15 جوائز تشجيعية للفائزين التاليين في الترتيب قيمة كل منها 2000 جنيه.

 

جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت الشعب الليبى ضحايا العاصفة المدمرة شرق ليبيا ليبيا Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

الأمطار تضرب القاهرة في عز الصيف| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن العاصفة دانيال

مصر تعلن الحداد ثلاثة أيام تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

رياح قوية وأمطار..الأرصاد تحذر: عاصفة ترابية تضرب مصر

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة على يد شاب بالشارع في بورسعيد

موضوعات متعلقة

علوم القاهرة تعلن الأوراق المطلوبة للالتحاق بالعام الدراسي الجديد

مركز التعليم المدمج بالقاهرة يعلن فتح باب القبول للالتحاق بالدبلومات المهنية

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. خطوات تسجيل الرغبات

ترشيحاتنا

احترس “دانيال” تضرب ولا تبالي.. نصائح للوقاية من العاصفة

الرئيس السيسي يوجه القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني للمتضررين في المغرب وليبيا

الغضبان: بورسعيد نجحت في القضاء على العشوائيات وتوفير سكن لائق للمواطنين

متى يبدأ شهر مولد النبي 2023؟.. الإفتاء تحدده بعد 33 ساعة

شاهد.. فيديو مروع يوثق لحظات ضرب العاصفة دانيال السواحل الليبية

روسيا تعلن تطوير أسلحة تعتمد على مبادئ فيزيائية جديدة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجبة إفطار سر احتفاظ الملكة إليزابيث الثانية بصحتها حتى عمر 96 عاما

واقعة طريفة في إنجلترا.. حصة يوجا تتحول إلى جريمة وهمية| ماذا حدث

السيارات معلقة بين الأشجار.. فيديو مرعب بعد ضرب العاصفة دانيال ليبيا

بحبك في المترو.. فيديو يتصدر الترند لشاب يتقدم لفتاة.. وهكذا علق المصريون

فيديو

وجاءت سكرة الموت بالحق.. مات هو يصلي أثناء قراءة الإمام |فيديو

أهله رفضوا استلامه.. فيديو مؤثر لمسن عثر على طفل تائه في الشارع

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ