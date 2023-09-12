جامعة القاهرة تعزي الشعب الليبي الشقيق في ضحايا العاصفة المدمرة

ببالغ الحزن والأسى، تقدمت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب الليبي الشقيق، في ضحايا العاصفة المدمرة التي ضربت عدة مناطق شرق ليبيا.

وأعرب رئيس جامعة القاهرة، عن كامل التضامن مع الشعب الليبي الشقيق، ويدعو للضحايا بأن يتغمدهم الله بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يَمُن على ذويهم بالصبر والسلوان، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

وكان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فتح باب التقدم لمسابقة وقف الفنجري لأفضل دراسات نظرية وتطبيقية لخدمة مصر، وإتاحتها لجميع شباب الباحثين في الجامعات والمؤسسات في مصر، وقررت اللجنة العليا للمسابقة اختيار الموضوع البحثي لعام 2023 بعنوان "دور العمل الأهلي التنموي في مواجهة التحديات المجتمعية في مصر".

وأكد الدكتور محمد الخشت، أهمية موضوع المسابقة والذي يركز على العمل الأهلي التنموي في مصر وذلك في إطار علاقته باستراتيجية حقوق الإنسان، وبما يساهم في تنفيذ رؤية مصر، خاصة مع دخول المجتمع المدني في مصر مرحلة جديدة بتشكيل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي يُعد أحد أهم المحاور المطروحة للبحث.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه سيتم فتح باب تقديم الأبحاث حتى موعد أقصاه 18 نوفمبر 2023، ويتم إعلان النتائج وتوزيع الجوائز بعد انتهاء اللجنة من فحص الأبحاث المُقدمة، مشيرًا إلى أن اللجنة قد حددت جوائز المسابقة بقيمة إجمالية بلغت 80 ألف جنيه للفائزين، بواقع 18 جائزة مقسمة 3 جوائز أصلية وهي 25 ألف جنيه للمركز الأول، و15 ألفًا للمركز الثاني، و10 آلاف جنيه للمركز الثالث، بالإضافة إلى 15 جوائز تشجيعية للفائزين التاليين في الترتيب قيمة كل منها 2000 جنيه.