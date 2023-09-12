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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز التعليم المدمج يعلن عن مدة الدراسة بالبرامج المتاحة للعام الدراسي الجديد

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

‎أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج عن فتح
‎ باب القبول للالتحاق بالدبلومات المهنية التي يقدمها المركز بدون شرط التقدير وبنظام تعليمي مرن دون التقيد بنسبة الحضور.

‎وأوضح مركز جامعة القاهرة ، شروط القبول بالدبلومات وهى أن يكون الطالب حاصل  على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به.

‎مدة الدراسة سنة واحدة مقسمة إلى فصلين دراسيين.

 

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، نظم مركز خدمة ودعم الباحثين بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم، دورة تدريبية مكثفة بعنوان "البحث العلمي من البداية إلى الاحتراف"، لتطوير وتعزيز مهارات الباحثين سواء المبتدئين أو المحترفين وتوفير الدعم اللازم لهم في مجال البحث العلمي.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الدورة التدريبية التي نظمها مركز خدمة الباحثين استهدفت تعليم الباحثين المهارات الأساسية التي تؤهلهم للنجاح في مجال البحث العلمي من خلال مجموعة من الأساتذة والباحثين المتميزين، مشيرًا إلى أن الدورة تضمنت موضوعات عديدة من بينها أخلاقيات البحث العلمي في الكتابة العلمية، وتقليل الاقتباس، والتعامل مع الحيوانات المستخدمة في الأبحاث برفق، والبعد عن الغش والتدليس ونقل أفكار الغير دون نسب حقهم إليهم، وحقوق إعادة استخدام الصور والمواد العلمية المنشورة.

الباحثين المتميزين إحدى الجامعات المصرية البحث العلمي Jobs Education

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