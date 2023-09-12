مع قدوم دانيال.. كيف تحمي نفسك من العواصف؟

يهتم عدد كبير من المواطنيين، بكيفية الحماية من العواصف بانواعها، وذلك مع قدوم العاصفة دانيال نحو مصر والمتجهة من ليبيا، والتي أعلنت بعض المحافظات عن إرشادات وتعليمات مهمة، من بينها محافظة الإسكندرية، حيث أعلنت رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة أحياء المحافظة للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وذلك وفقا للبيان الصادر من توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والرى.

وجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح، للمساهمة في حماية المواطنين من المضاعفات الصحية، الناتجة عن موجة الطقس السيئ والرياح المحملة بالأتربة، التي تشهدها البلاد.

وينبغي على المواطنين الأكثر عرضة للمشكلات الصحية مثل مرضى حساسية الصدر والذين يعانون من ضيق تنفس أو مشكلات في الشُعب الهوائية، تجنب الخروج من المنزل في ظل العواصف الترابية إلا في حالات الضرورة مع تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة.



ويجب ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية تجنبًا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية، وكذلك ضرورة الجلوس في الأماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة لتجنب الشعور بالاختناق.

ويجب شرب كميات من المياه لا تقل عن ليترين لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين، مع الحرص على تناول الأطعمة التي تعمل على رفع المناعة، مثل الأطعمة الغنية بفيتامين C و E، والإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة.

ضرورة إغلاق نوافذ المنازل جيدًا لمنع دخول الأتربة والغبار إلى الغرف، والاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات، كما يجب على مرضى الحساسية تناول الأدوية في مواعيدها وفقًا لإرشادات الطبيب.

كيفية الحماية من العواصف

وكلف محافظ الإسكندرية وكافة الجهات التنفيذية المعنية برفع حالة الاستعداد القصوى بكافة أحياء المحافظة للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد خلال الـ 48 ساعة القادمة نتيجة لنشاط وزيادة سرعة الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، تأثرا بالإعصار دانيال القادم من ليبيا، حيث إنه متوقع اعتبارًا من مساء اليوم الاثنين أن تشهد المحافظة أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:

عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار. عدم ركن السيارات تحت الأشجار أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار. توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار. تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر. تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد. عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية:

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام (4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125