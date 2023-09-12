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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد دانيال.. الأرصاد تحذر المواطنين من عواصف جديدة.. فيديو

عواصف
عواصف

العاصفة دانيال في مصر.. حالة من القلق انتابت الشعب المصري بسبب دخول العاصفة دانيال الأراضي المصرية، والخوف من ظواهر جوية قاسية مثل التي حدثت في ليبيا.

 

الأرصاد الجوية: انتهاء تأثير العاصفة "دانيال" على أنحاء البلاد.. الخميس

تحذير عاجل من الأرصاد.. عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المحافظات خلال ساعات

 

منخفض جوي

وكشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وتفاصيل تأثر مصر ببقايا العاصفة دانيال، بعد تدميرها ليبيا.

وقالت منار غانم، في تصريحات تليفزيونية، إن هيئة الأرصاد توقعت أن تتأثر البلاد ببقايا العاصفة دانيال، بداية من الأمس وحتى الغد الأربعاء، مؤكدة أن الأجواء ستعود لطبيعتها بداية من يوم الخميس القادم.

وأكدت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة الترابية ستنتهي اليوم، متابعة: العاصفة دانيال أثرت على اليونان وغرب تركيا لمدة 3 أيام، ومن ثم تحركت إلى ليبيا.

وتابعت: من الوارد أن نتعرض لعواصف جديدة، خلال الفترة القادمة، ومن الممكن أن نشهد عاصفة دانيال مرة أخرى.

ونوهت بأن كمية الأمطار في مدينة البيضاء بليبيا وصلت إلى 414 ملي في يوم واحد، وذلك معدل كبير للغاية، ولذلك حدث تدمر كبير للمدينة.

 

أمطار بهذه المناطق

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن المنخفض الذي يؤثر على مصر حاليًا هو بقايا العاصفة دانيال المتوسطية التي ضربت ليبيا، لافتًا إلى أنه بمجرد دخول المنخفض الجوي  الأراضي المصرية فقد جزءً كبيرًا من قوته.

وأضاف “القياتي” ، أن اليوم مع تحرك هذا المنخفض بدأ تأثيره يظهر على الجزء الشمالي من الجمهورية وحتى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد، مشيرًا إلى أن تأثيره اليوم يتمثل في تكوين السحب المنخفضة والمتوسطة التي تؤدي إلى تساقط الأمطار الخفيفة على أغلب السواحل الشمالية وتصل إلى المتوسطة في بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، وتمتد هذه الأمطار جنوبًا لتؤثر على محافظات جنوب الوجه البحري وامتدادًا لمحافظات القاهرة الكبرى.

وأوضح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ونتيجة لنشاط حركة الرياح هناك إثارة للرمال والأتربة في شمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر ومدن القناة والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى.

وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الساعات القادمة تشير إلى تحرك هذا المنخفض الجوي تجاه الشرق، وبداية من غدًا سيكون تأثيره على السواحل الشمالية الشرقية في بورسعيد وشمال سيناء ووسط سيناء ومدن القناة، لافتًا إلى أن هذه الأماكن ستشهد أمطار من خفيفة لمتوسطة أحيانًا.

موعد تحسن الأحوال الجوية

وأوضح أنه بداية من غدًا لن يكون هناك إثارة للرمال والأتربة وذلك لتغير مصادر الكتل الهوائية، مؤكدًا أنه بداية من الخميس المقبل ستشهد البلاد استقرار تام في الأحوال الجوية مع استمرار انخفاض درجات الحرارة.

ومن جانبها قالت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم، إنه من المتوقع انتهاء تأثير العاصفة "دانيال" على أنحاء البلاد اعتبارا من /الخميس/ المقبل، حيث ستشهد البلاد بعدها حالة من الاستقرار.

وأكدت منار غانم أن محافظة القاهرة والسواحل الشمالية تشهد حالية سقوط أمطار متوسطة إلى متفاوتة الشدة، فيما شهدت الإسكندرية من مساء أمس أمطارا غزيرة ومتفوتة الشدة، ومستمرة حتى الآن في بعض المناطق.

وأشارت إلى أن "دانيال" عاصفة استوائية دخلت ليبيا منذ يومين وسجلت سرعة الرياح فيها نحو 80 كيلو في الساعة، حيث قد فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا ولذلك يكون تأثيرها مختلف تماما على الأراضي المصرية على نحو أخف بكثير.

ووجهت الدكتورة منار غانم، نصائح للمواطنين بتجنب السفر في توقيتات إثارة الرمال وسقوط الأمطار الغزيرة حفاظا عليهم من انخفاض مستوى الرؤية.

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