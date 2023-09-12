عادة شائعة تدمر المناعة وتجعل الإنسان يمرض كثيرا

هناك الكثير من العادات الخاطئة الشائعة في المجتمع والتي تضعف المناعة وتدمر الصحة

و ومن بين أهم العادات الخاطئة التي يعتقد العديد من الناس أنها صحية ولا تؤثر على المناعة بشكل كبير هي السجائر الإلكترونية

ووجد باحثون من جامعة برمنغهام البريطانية أن بخار السجائر الإلكترونية يؤدي إلى تعطيل نشاط خلايا المناعة الطبيعي يجعل الإنسان عرضة للإصابة بعدد كبير من الأمراض

الأسوء من ذلك أن الدراسة كشفت أن هذا التأثير الضار للسجائر الإلكترونية يحدث حتى عند التعرض المعتدل لها

ونشرت الدراسة في مجلة الحساسية والمناعة السريرية، أن استنشاق دخان السجائر الإلكترونية يضر نوع من خلايا الدم البيضاء، التي تلعب دور مهم جدا في جهاز المناعة و مهاجمة وقتل مسببات الأمراض الغازية مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات كما أن ضرر هذه الخلايا يسبب تلف الرئة

وجد الباحثون أنه عند استخدام السجائر الإلكترونية بشكل منتظم لفتره طويلة فان الخلايا تموت نهائيا مما يجعل الجهاز المناعي لا يستطيع محاربة العديد من الأمراض