عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عادة شائعة تدمر المناعة وتجعل الإنسان يمرض كثيرا

المرض
المرض

هناك الكثير من العادات الخاطئة الشائعة في المجتمع والتي تضعف المناعة وتدمر الصحة

و ومن بين أهم العادات الخاطئة التي يعتقد العديد من الناس أنها صحية ولا تؤثر على المناعة بشكل كبير هي السجائر الإلكترونية

موجود في كل بيت.. علاج مذهل يخلصك من الدوالي

يسبب كوارث.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول البقدونس

ووجد باحثون من  جامعة برمنغهام البريطانية  أن بخار السجائر  الإلكترونية  يؤدي إلى تعطيل نشاط خلايا المناعة الطبيعي يجعل الإنسان عرضة للإصابة بعدد كبير من الأمراض 

الأسوء من ذلك أن  الدراسة كشفت أن هذا التأثير الضار للسجائر الإلكترونية يحدث حتى عند التعرض المعتدل لها 

ونشرت الدراسة في مجلة الحساسية والمناعة السريرية، أن استنشاق دخان السجائر الإلكترونية يضر نوع من خلايا الدم البيضاء، التي تلعب دور مهم جدا في  جهاز المناعة و مهاجمة وقتل مسببات الأمراض الغازية مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات كما أن ضرر هذه الخلايا يسبب تلف الرئة

وجد الباحثون أنه عند استخدام السجائر الإلكترونية بشكل منتظم لفتره طويلة فان الخلايا تموت نهائيا مما يجعل الجهاز المناعي لا يستطيع محاربة العديد من الأمراض 

المناعة الحساسية والمناعة السجائر الالكترونية البكتيريا والفيروسات الجهاز المناعي العادات الخاطئة تضعف المناعة تدمر الصحة جهاز المناعة خلايا الدم البيضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

ارتفاع عدد ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا إلى 5200 شخص و8250 مفقودا

لحظات قاسية.. ماذا ينتظر سكان هذه المناطق بعد وصول العاصفة دانيال مصر

عمر ربيع ياسين يفجر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات..تفاصيل

الداخلية تصدر قرارا جديدا للأجانب المقيمين بالبلاد | تفاصيل

ترشيحاتنا

"العاصفة دانيال" في طريقها إلى إسرائيل وتخوفات من حدوث فيضانات

الأمم المتحدة: إعصار دانيال دمر آلاف المنازل في ليبيا

‏الأرصاد تعلن موعد انتهاء تأثير العاصفة دانيال على أنحاء البلاد

تحذير عاجل من إدارة الكوارث التركية بشأن وقوع زلزال كبير في إسطنبول

ابل تكشف رسمياً عن أسعار iphone 15.. برو ماكس فقط بسعر أغلي من الجميع

أول دبلومة مهنية متقدمة في التحكيم الدولي.. بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومركز كيمت للتحكيم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتربت من ربع مليون جنيه.. سعر صادم لجيب ديميت أوزديمير الأحمر  

مع انتشار العاصفة دانيال.. زيت غير متوقع يعالج الجيوب الأنفية نهائيا

كارثة صحية.. أضرار القهوة للحامل والجنين

له خصائص سحرية.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

فيديو

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ