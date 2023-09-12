أهم الفروق بين ساعتي أبل Apple Watch Series 9 وWatch Ultra 2

كشفت شركة Apple أبل الأمريكية رسميا عن ساعاتها الذكية الأساسية Apple Watch Series 9 وكذلك Apple Watch Ultra 2 المطورة، وذلك ضمن مؤتمرها السنوي المخصص لإطلاق هواتف آيفون الجديدة iPhone 15، والذي يأتي هذا العام تحت اسم "Wonderlust".

ويستعرض “ صدى البلد” أهم الفروق بين ساعتي أبل Apple Watch Series 9 وكذلك Apple Watch Ultra 2 :

ساعة أبل الذكية Apple Watch Series 9

معالج Apple Watch Series 9

ويتم تشغيل Apple Watch Series 9 بواسطة معالج S9 SiP الجديد، والذي يعتبر أقوى معالج مخصص للساعات تقدمه الشركة، حي يوفر تحسينات على مستوى النظام، بما في ذلك إيماءة النقر المزدوج الجديدة، ومعالجة مهام التعلم الآلي بسرعة.

بطارية Apple Watch Series 9

وتتميز ساعة Apple Watch Series 9 بالعمل طوال اليوم مع عمر البطارية يصل حتى 18 ساعة.

ألوان Apple Watch Series 9

وجاءت Apple Watch Series 9 مع اللون الوردي إلى جانب اللون الأسود والرمادي والفضي والأزرق الداكن.



ميزات Apple Watch Series 9

تناسق مع سيري عند استخدام الصوت

معالج الجيل الثاني فائق الاتساع

وحدة المعالجة المركزية المعيارية الجديدة Ultra Watch S9

مزيد من الترانزستورات بنسبة 60 %

وحدة معالجة رسومات أسرع بنسبة 30%

نظام التشغيل watchOS 10

محرك عصبي رباعي النواة

إجراء طلبات فورية من خلال سيري

شاشة جديدة ب2000 شمعة في المتر المربع وصولاً إلى 1 شمعة في المتر المربع

إيماءة سحرية جديدة للنقر المزدوج

ميزات جديدة لركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة، وأدوات لدعم الصحة العقلية.

سعر Apple Watch Series 9

يبدأ سعر Apple Watch Series 9 من حوالي 399 دولارًا أمريكيا وتتوفر اعتبارًا من 22 سبتمبر، في الأسواق العالمية.

ساعة أبل الذكية Apple Watch Ultra 2

معالج Apple Watch Ultra 2

يتم تشغيل Apple Watch Ultra 2 بواسطة معالج أبل S9 SiP، وهي أقوى شريحة ساعة من أبل تقدم تحسينات على مستوى النظام وميزات جديدة تمامًا، بما في ذلك إيماءة النقر المزدوج الجديدة وتوافق Siri، مع القدرة على الوصول إلى البيانات الصحية وتسجيلها بخصوصية وأمان.

بطارية Apple Watch Ultra 2

تتمتع Apple Watch Ultra 2 بنفس عمر البطارية الذي يصل إلى 36 ساعة مع الاستخدام المنتظم وما يصل إلى 72 ساعة في وضع الطاقة المنخفضة.



ميزات Apple Watch Ultra 2

تناسق مع سيري عند استخدام الصوت

معالج الجيل الثاني فائق الاتساع

شاشة جديدة تصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع

وحدة المعالجة المركزية الجديدة Ultra Watch S9

60٪ المزيد من الترانزستورات

وحدة معالجة رسومات أسرع بنسبة 30%

محرك عصبي رباعي النواة

إيماءة سحرية جديدة للنقر المزدوج

إجراء طلبات فورية من خلال سيري

تعمل بنظام التشغيل watchOS 10

تجارب جديدة لركوب الدراجات، وميزات للمساعدة في استكشاف الأماكن الخارجية

يمكن أن تنخفض الشاشة أيضًا إلى شمعة واحدة فقط حتى لا تزعج الأشخاص القريبين

مثالية لممارسة الرياضات المائية، بما في ذلك الأنشطة القاسية مثل ركوب الأمواج شراعيًا والتزلج على الماء، إلى جانب الغوص الترفيهي لعمق 40 مترًا.

سعر Apple Watch Ultra 2

ويبدأ سعر Apple Watch Ultra 2 من حوالي 799 دولارًا أمريكيًا، وتتوفر اعتبارًا من 22 سبتمبر في الأسواق العالمية.