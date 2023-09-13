بالطعم الايطالي العربي .. أفضل طريقة لعمل الباناكوتا بالتمر

تتميز باناكوتا بطعم عربي ،مميز بنكهة مختلفة منها التمر والكراميل، حلى شهي وطعم رائع ومكونات بسيطة وسهلة التحضير، إليك طريقة عمل الباناكوتا الإيطالية بالتمر .



طريقة عمل بانا كوتا بالتمر:

المقادير

‏- 500 مللي كريمة سائلة

‏- 1 معلقة كبيرة جيلاتين بودرة

‏- 3 معلقة كبيرة ماء لتذويب الجيلاتين

‏- ½ 2 معلقة صغيرة سكر

‏- 1 معلقة صغيرة فانيليا

‏- تمر – حسب الرغبة

‏- صلصة كراميل – حسب الرغبة

طريقة التحضير:

في وعاء ضعي الجيلاتين مع الماء وحركي حتى الذوبان التام.

في قدر سميك القاعدة سخني الكريمة مع السكر حتى الغليان.

ضيفي الفانيليا وخلطي بواسطة ملعقة خشبية وذلك للتخفيف من فقاعات الهواء المتكونة.

ضعي الجيلاتين المذوب وحركي جيداً لدقيقتين متواصلتين حتى يتّوزع الجيلاتين تماماً ويذوب كلياً في الخليط.

أسكبي الحلى في أكواب التقديم وتركيها تبرد ليلة كاملة.

عند التقديم، زيّني البانا كوتا بصوص الكراميل والتمر