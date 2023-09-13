صديقتي تخلت عني.. جميلة عزيز تكشف تفاصيل أصعب فترة مرت عليها

ظهرت الفنانة جميلة عزيز بعد فترة غياب طويلة ، لتكشف عن الكثير من جوانبها الشخصية التى لم تكشفها من قبل ، وأسباب ابتعادها التام عن الأضواء ، وسنعرض لكم فى هذا التقرير أبرز ما جاء فى لقائها ببرنامج قعدة ستات.



ونفت الفنانة جميلة عزيز إعتزالها الفن ، وقالت أنها ستعود لتقديم الأدوار الفنية فى حال وجود أدوار مناسبة لحجابها.



وأضافت جميلة عزيز خلال لقائها ببرنامج "قعدة ستات" المذاع على قناة القاهرة اليوم، والذي تقدمه الإعلامية مروة صبري قائلة: “رفضت الكثير من الأدوار التى لا تناسبنى كمحجبة”.

وتابعت أنها كانت تخاف دائمًا من الموت خصوصًا بعد أن تعرضت لوعكة صحية شديدة ،وكانت تشكر ربنا على قربها له ، وأن حياتها أختلفت تمامًا بعد الحجاب ، وأصبح بداخلها شعور دائم بالرضا والقناعة.



وأوضحت جميلة أن الفن هو متعة زائلة، و لم يقف بجانبها أحد من الوسط الفني فى محنتها ، مشيرة إلى أن أقرب صديقاتها تخلت عنها.



واستطردت أن أثناء فترة مرضها تخلت عنها إحدى صديقاتها فى الوسط الفني ، وأن بالرغم صداقتهم القوية ، إلا أنها عندما علمت بمرضها تركتها ولم تحاول الإطمئنان عليها مطلقًا .

وأشارت جميلة عزيز أنها تعمل حاليًا مدرسة لغة فرنسية وتابعت ، قائلاً: أنها الأن تعمل كمدرسة لغة فرنسية ، لأنها خريجة مدرسة فرنسية ولديها ليسانس اداب فرنسية وماجستير في الادب الفرنسي ،وأن تمارس هذه المهنة حاليًا لشغل وقتها.

أفراح أبليس

يذكر أن أخر أعمال جميلة ، هو مسلسل "افراح ابليس" الجزء الثاني الذى عرض عام 2019، وكان من بطولة جمال سليمان، صابرين، هنادي مهنا، ياسر فراج، أحمد صفوت وأخرون..