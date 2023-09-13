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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

على 90 شهرا.. اشترِ سيارة بقرض من بنك ناصر

قرض بنك ناصر للسيارات
قرض بنك ناصر للسيارات

يبحث المواطنون عن كافة التسهيلات والتي من بينها تقديم قروض ميسرة للمواطنين وخاصة أصحاب المعاشات، والتي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي.

قرض بنك ناصر للسيارات

يكون الحد الأدنى لسداد القسط سنتين والحد الأقصى (7.5) سنة, ونسبة العائد فى حالة وجود ضامن حكومى (11) %, أما فى حالة عدم وجود ضامن حكومى يكون العـــــائد (11.7) %, و الحد الأدنى لمقدم السيارة (25)% وتوجد مصاريف إدارية (1)​% يتم سدادها نقداً .

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​شروط التمويل من بنك ناصر للسيارات

 

سداد (25) % من عرض السعر كمقــــدم للســـيارة . ​

المستندات المطلوبة للحصول على قرض بنك ناصر للسيارات

الرقم التأميني لطالب التمويل ( للعملاء الجدد لفتح الحساب ) .

صورة بطاقة الرقم القومي السارية لطالب التمويل .

إيصال مرافق حديث أو كتاب من جهة العمل يفيد العنوان الحالي لطالب التمويل من واقع ملف الخدمة .

بيان مفردات الدخل ( مرتب / معاش ) لطالب التمــــويل .

عرض سعر  للسيارة (جميع الشركات المنتجة والوكلاء والموزعين دون قصر التعامل على موردين معينين ) لم يمض على موديلها أكثر من سنتين بخلاف سنة الصنع ولم يسبق ترخيصها ( مع عدم التقيد بسنة الصنع لذوى الاحتياجات الخاصة )

مدة التمويل من قرض بنك ناصر للسيارات

90  شهرا للسيارات الملاكي .

60  شهرا لسيارات المعاقين .
 

إجراءات الحصول على الخدمة


​أصحـــــــــــاب المرتبــــات:

 يتم تحويل المرتب أو قيمة القسط  لطالب التمويل ويتم التأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية وذلك عن طريق شركات التأمين المتعاقدة مع البنك بالإضافة إلى الحظر على السيارة بالاضافة الي احد الضمانات الاتية:-

تقديم ضامن تحت الطلب ( من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام ) بشرط أن يغطى المرتب قيمة القسط الشهري ويتم تقديم المستندات التالية:-

بيان بالرقم التأميني

صورة بطاقة الرقم القومي

بيان مفردات الدخل ( مرتب )

أصحـــاب المعــــــاشات:

يتم تحــويل المعاش أو قيمــــة القسط  لطالب التمويل بالإضافة إلى التأمين على حيــــــــــاة طــــــــــــالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية وذلك عن طريق شركات التأمين المتعاقدة مع البنك بالإضافة إلي الحظر على السيـــــارة .

العاملون بالقطاع الخاص أو المهــــن الحرة:  

يتم التأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية وذلك عن طريق شركات التأمين المتعاقدة مع البنك بالإضافة إلي الحظر على السيارة بالإضافة إلي أحد الضمانات الاتية :-

حال سداد طالب التمويل  25 % من قيمة عرض السعر السيارة ( المبلغ المسدد نقداً) يتم تقديم تعهد بتحويل مرتب عدد اثنين من الضامنين تحت الطلب ( طالب التمويل أو ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام )  بشرط أن يغطى مرتب كل منهم على حده قيمة القسط الشهــــري.

حال سداد طالب التمويل  50 % من قيمة عرض السعر السيارة ( المبلغ المسدد نقداً) يتم تقديم تعهد بتحويل مرتب ( طالب التمويــــل أو ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام ) عند طلب البنك بشرط أن يغطي قيمة القسط الشهري .

جميع فئات العملاء

أ - تجميد وديعة بالبنك  على النحو التالي :-

تجميد وديعة  تعادل 60  % من قيمة المديونية مع تقديم وثيقة تامين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بإحدى شركات التامين المتعاقدة مع البنك بالإضافة إلى الحظر على السيارة .

حال تجميد وديعة تعادل  75  % من قيمة المديونية يتم إعفاء طالب التمويل من تقديم وثيقة التأمين ويكتفي بالحظر على السيارة .

حال تجميد وديعة تعادل  100  % من قيمة المديونية يتم إعفاء طالب التمويل من تقديم وثيقة التامين وكذا إعفاؤه من الحظر على السيارة.

يتم تقديم الضمانة بما يعادل 75 % من قيمة المديونية على أن يتعهد البنك المصدر لها بتجميدها لصالح البنك طوال فترة السداد وكذا حق البنك في الرجوع عليها كلياً أو جزئياً على أن يتم المصادقة على صحة توقيعات البنك المصدر لها بالإضافة إلى التأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية وذلك عن طريق شركات التأمين المتعاقدة مع البنك بالإضافة إلي الحظر على السيارة .

​ب - الأوعية الأستثمارية بالبنوك التجارية الأخرى.​

أصحاب المعاشات ذوي الاحتياجات الخاصة سيارات المعاقين سيارات الملاكي قرض بنك ناصر بنك ناصر بنك ناصر للسيارات قرض بنك ناصر للسيارات

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