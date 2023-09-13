تعرّف على برامج وخدمات بنك ناصر الاجتماعي لإعانة الأسر الفقيرة | تفاصيل

قال الدكتور أحمد عطية، رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر الاجتماعي، إن بنك ناصر الاجتماعي هو هيئة عامة تم إنشاؤها عام 1971، مشيرًا إلى أن عدد فروع بنك ناصر الاجتماعي وصل لـ 99 فرعًا برأسمال تعدى 6 مليارات جنيه.

وأشار الدكتور أحمد عطية، خلال مكالمة "زووم" لبرنامج "من مصر"، والمذاع على فضائية "سي بي سي"، إلى أن بنك ناصر الاجتماعي هو الذراع الأساسية لوزارة التضامن الاجتماعي، مردفًا أن البنك يقوم بخدمات كثيرة تمس المجتمع المصري، وشريحة كبيرة من المجتمع المصري .

ولفت إلى أن بنك ناصر الاجتماعي يقدم برامج كثيرة من المساعدات والإعانات للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، وتختلف باختلاف الحالة .

وأوضح أن بنك ناصر الاجتماعي يقدم مساعدات للحالات المرضية، من خلال التقارير الطبية من المستشفيات الحكومية، وعمل بحث اجتماعي للدخل ، ومن ثم صرف إعانات نقدية لا ترد من المواطن .

وتابع أن بنك ناصر الاجتماعي يقدم خدمات لدعم الاسر من الغارمين والغارمات، وعن طريق التحقق، بهدف لم شمل الأسر ، فضلًا عن أن البنك يساهم في عمل العمليات الجراحية الطبية من محدودي الدخل، مثل زراعة الكبد والكلى.