الهجرة: تضارب حول أرقام الضحايا المصريين في ليبيا

كشفت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل جديدة عن إعادة جثامين المصريين ضحايا الإعصار دانيال في ليبيا، مشيرة إلى أن القوات المسلحة المصرية تقدم كل الدعم لاجلاء أبناء الوطن.



وأضافت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناه صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة قامت بإجلاء ٨٨ من جثامين أبنائنا في ليبيا فور وقوع الإعصار دانيال، وتم ارسال الطائرات لإعادتهم لأرض الوطن.

وتابعت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن أعداد مهولة مفقودة لم يتم التعرف علي هويتهم او جنسياتهم في ليبيا، مستدركا أن هناك تضاربا في أرقام الضحايا المصريين في ليبيا.

