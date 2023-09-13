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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الهجرة: تضارب حول أرقام الضحايا المصريين في ليبيا

الضحايا
الضحايا

كشفت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل جديدة عن إعادة جثامين المصريين ضحايا الإعصار دانيال في ليبيا، مشيرة إلى أن القوات المسلحة المصرية تقدم كل الدعم لاجلاء أبناء الوطن.

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وزيرة الهجرة تستقبل أولياء أمور الطلاب المصريين الدارسين في السودان للاستماع لشكواهم


وأضافت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناه صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة قامت بإجلاء ٨٨ من جثامين أبنائنا في ليبيا فور وقوع الإعصار دانيال، وتم ارسال الطائرات لإعادتهم لأرض الوطن. 
وتابعت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن أعداد مهولة مفقودة لم يتم التعرف علي هويتهم او جنسياتهم في ليبيا، مستدركا أن هناك تضاربا في أرقام الضحايا المصريين في ليبيا. 
 

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