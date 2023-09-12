عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الهجرة تستقبل أولياء أمور الطلاب المصريين الدارسين في السودان للاستماع لشكواهم

صدى البلد

استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العشرات من أولياء أمور الطلاب المصريين الدارسين في السودان، بمقر وزارة الهجرة بالعاصمة الادارية.

حرصت  الوزيرة على الاستماع إلى شكاوى أولياء أمور الطلاب العائدين من مناطق الصراع بالسودان، بشأن قبول ابنائهم في الجامعات الأهلية والخاصة، كما حرصت وزيرة الهجرة على طمأنة أولياء الأمور والتأكيد على أن الدولة المصرية تعلي مصلحة أبنائها دائما وأبدًا في أي مكان، مؤكدة أننا لا ندخر جهدًا في تحقيق طموحات شبابنا، وتقديم كل سبل الدعم في ظل التحديات التي تعرض لها مستقبلهم الدراسي عقب اندلاع الأحداث في السودان.

وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن هذه الشكاوى هي أهم أولويات جدول أعمال اللجنة الوطنية الدائمة للطلاب المصريين بالخارج خلال الفترة الجارية، داعية لانعقاد اجتماع طارئ لبحث هذه المشكلات بحضور كافة الجهات المعنية والعمل على حلها.

ومن جانبهم، أكد أولياء أمور الطلاب العائدين من مناطق الصراع أن جهود وزارة الهجرة خلال الفترة الجارية في التعامل مع ملف الطلاب المصريين بالخارج ملموسة وواضحة للعيان وأن وزارة الهجرة هي الجهة الرئيسية التي أخذت على عاتقها صالح الطلاب العائدين من تلك المناطق وأولياء أمورهم بما يحقق مطالبهم منذ العمل على اعادتهم.

واستعرض أولياء الأمور مشكلة أبنائهم المقيدين بالسنة الدراسية الأولى بالجامعات السودانية ولم يتم قبولهم مثل اقرانهم من السنوات المختلفة او من الطلاب السودانيين.

كما طالب أولياء أمور الطلاب العائدين من السودان بمد المهلة التي أتاحها المجلس الأعلى للجامعات لاثبات القيد بالجامعات السودانية بأوراق رسمية إلى 6 شهور أسوة بالطلاب العائدين من أوكرانيا.

واختتم أولياء الأمور اللقاء بمطالبة وزيرة الهجرة بالتحرك مع الجهات المعنية لإلغاء القرارات الخاصة بالاعتماد وشهادة التحركات حرصًا على مصلحة أبنائهم في ظل المهلة الضئيلة المتبقية على بدء العام الدراسي الجديد خلال 10 أيام.
 
وأوضحت السيدة السفيرة وزيرة الهجرة أنه سيتم عرض كافة مطالبهم ضمن أعمال اللجنة في اجتماعها المقبل وقانونية ذلك بحضور المستشار القانوني للوزارة، وذلك في ظل حصول هؤلاء الطلبة على درجات مرتفعة في الشهادة الثانوية وقبولهم بعدد من الجامعات المصرية الخاصة والأهلية ودفعهم مصاريفها وما قد تؤديه القرارات الحالية في الإضرار بمستقبلهم ودفع أهاليهم مبالغ مالية كبيرة.

وطلبت وزيرة الهجرة من أولياء أمور الطلاب العائدين من مناطق الصراع ملف متكامل لشكواهم وحصر بأعدادهم حتى تتمكن وزارة الهجرة من رفعه للجهات المعنية للنظر في هذه الطلبات والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مؤكدة اهتمام الوزارة بكافة طلبات المصريين بالخارج وأيضا العائدين للوطن خاصة في ظل الاضطرابات والظروف الاضطرارية التي تمر في عدد من الدول في العالم.

4caa7a21-d675-4902-9c36-5d7f6b6bca04
4caa7a21-d675-4902-9c36-5d7f6b6bca04
b748f699-2891-4644-a6d6-99e918ce788d
b748f699-2891-4644-a6d6-99e918ce788d
94515918-eeaf-41a3-b1b8-74115234d851
94515918-eeaf-41a3-b1b8-74115234d851
9ccaaa2d-140e-42d7-85bc-a7738fc7a9f8
9ccaaa2d-140e-42d7-85bc-a7738fc7a9f8
1f6ed8fb-7249-4a41-b53c-4f656ad82861
1f6ed8fb-7249-4a41-b53c-4f656ad82861
a9a08d3d-9387-4ae9-b01b-1849d3cc0ad6
a9a08d3d-9387-4ae9-b01b-1849d3cc0ad6
3feadee9-13fd-436e-86e4-41dd1ce2d683
3feadee9-13fd-436e-86e4-41dd1ce2d683
fca7a97d-06df-4185-81b0-85437bc76c1e
fca7a97d-06df-4185-81b0-85437bc76c1e
c1500bfc-0f75-4e3d-9d7f-7f476bcbf6ce
c1500bfc-0f75-4e3d-9d7f-7f476bcbf6ce
d713150f-a222-4d1e-972f-edbabda8dfb0
d713150f-a222-4d1e-972f-edbabda8dfb0
088d9104-6316-4062-be36-d34a45a89058
088d9104-6316-4062-be36-d34a45a89058
0366991f-c518-4efd-add0-7f78d43f2cc8
0366991f-c518-4efd-add0-7f78d43f2cc8
ac5d9555-bb4f-4e02-aa63-f08a412ab9dc
ac5d9555-bb4f-4e02-aa63-f08a412ab9dc
274d2320-e7de-4dae-8442-ca789f005a6a
274d2320-e7de-4dae-8442-ca789f005a6a
3a0b8e1d-c68c-480e-864b-15add586012d
3a0b8e1d-c68c-480e-864b-15add586012d
f18c67c8-98c5-48f7-83f6-6292b3323c49
f18c67c8-98c5-48f7-83f6-6292b3323c49
5aac5057-72eb-41ad-bfe2-5c7a2605cd24
5aac5057-72eb-41ad-bfe2-5c7a2605cd24
d77234cd-7db7-4dbb-8cbd-829753903a77
d77234cd-7db7-4dbb-8cbd-829753903a77
5fcd422a-d77b-4df7-9d24-64af10362364
5fcd422a-d77b-4df7-9d24-64af10362364
53ce60f0-1e6d-4313-aa5b-4cf1fcad7808
53ce60f0-1e6d-4313-aa5b-4cf1fcad7808
a37e6792-a436-4539-aa24-7d02d6b00d39
a37e6792-a436-4539-aa24-7d02d6b00d39
8e021167-af63-4f07-bf4f-267c030a216d
8e021167-af63-4f07-bf4f-267c030a216d

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

مصر تعلن الحداد ثلاثة أيام تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا

الأمطار تضرب القاهرة في عز الصيف| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن العاصفة دانيال

رياح قوية وأمطار..الأرصاد تحذر: عاصفة ترابية تضرب مصر

موعد تغيير توقيتات غلق المحال التجارية والمقاهى والكافيهات والمولات

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ست بتاخد حقنة.. فيديو 15 دقيقة لـ صيدلي مدينة نصر يكشف جرائمه

ترشيحاتنا

مجلس الوزاري الإسرائيلي يجتمع اليوم لمناقشة سيناريو الطوارئ وتقديرات الحرب الشاملة

شاهد| اللقطات الأولى لهبوط طائرة ركاب روسية اضطراريا في حقل قمح

قطع هدومي.. غالية تسرد ليالي الدموع مع زوجها: جاب واحدة واعتدى عليا

سبب زيارة زعيم كوريا الشمالية لروسيا اليوم.. من يحتاج للأخر أكثر؟

بالأحمر العنابي.. تسريب صور iphone 15 قبل ساعات من إطلاقه رسمياً

لحظات قاسية.. ماذا ينتظر سكان هذه المناطق بعد وصول العاصفة دانيال مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس “دانيال” تضرب ولا تبالي.. نصائح للوقاية من العاصفة

شاهد.. فيديو مروع يوثق لحظات ضرب العاصفة دانيال السواحل الليبية

وجبة إفطار سر احتفاظ الملكة إليزابيث الثانية بصحتها حتى عمر 96 عاما

واقعة طريفة في إنجلترا.. حصة يوجا تتحول إلى جريمة وهمية| ماذا حدث

فيديو

وجاءت سكرة الموت بالحق.. مات هو يصلي أثناء قراءة الإمام |فيديو

أهله رفضوا استلامه.. فيديو مؤثر لمسن عثر على طفل تائه في الشارع

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ