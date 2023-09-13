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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استولوا على أموال التأمينات.. محاكمة 18 متهما بوزارة الزراعة 5 أكتوبر

صدى البلد

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة 18 متهمًا بوزارة الزراعة بالاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية لـ 5 أكتوبر المقبل، لإعادة المرافعة.

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صدر القرار برئاسة المستشار جمال علي عبد اللاه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد الشيوي وإيهاب الطنطاوي الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر صلاح مصطفى.

 

وزارة الزراعة


كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين "مجدي ف ج "- 52 سنة وهو مسئول بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، وخالد أ س" - 51 سنة- وهو ايضا مسئول بقطاع استصلاح الأراضي بالوزارة، و"حسن ع س " مهندس زراعي بوزارة الزراعة، و"خيري د س"، و"عبيد ح ع" ، و"ابراهيم أ ح "، و"عطيه س ع" -ويعمل بشركة وسط الدلتا، وصبري إ  ا"، و"حسن ع ب" ،و"فكري ع  ا" ويعمل محاميا، و"الشحات د م "، و"محمود أ م "، و"إبراهيم م ع "، و"محمد ف  ا" ويعمل بشركة جنوب التحرير، و"شكري ر إ" ، و"شلبي ج ا " ، و"رشيدي م ر "، و "فرحانه ع ع ".

وأضافت التحقيقات أن اوراق القضية والتي تحمل الرقم 14790 حرزا برقم 1138عبارة عن خزانة كرتون و 4مظاريف مغلقة عن  ١٨ متهما بينهم 2 محبوسين و16هاربا بينهم مسئولون بالوزارة وضعوا مخططا للاستيلاء على أموال من هيئة التأمينات الاجتماعية بالوزارة، واتهمت المتهمين من ٣ وحتى ١٨ الهاربين ، بانهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني المحبوسين قيد التحقيق في ارتكاب الجريمة، في الاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية الخاصة بوزارة الزراعة.

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