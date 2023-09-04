الليلة عيد واتشفى غليلي.. هتاف شقيق ضحية زوجها بالنزهة في محكمة الجنايات

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية ،حكمها اليوم، علي المتهم بإنهاء حياة زوجته داخل شقتهما بسبب خلافات أسرية في النزهة للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وقال إسلام شقيق المجني عليها ، أن اليوم يصادف عيد ميلاد شقيقته، وهو نفس اليوم الذي ينتهي بتأييد حكم الإعدام علي المتهم زوجها بعدما انهي حياتها اثر خلاف بينهم .

واعترف المتهم بأنه دائم الشجار مع المجني عليها بسبب خلافات زوجية بينهما، وأنه انفصل عنها لفترة طويلة، وبعدتدخل بعض أفراد الأسرتين قام بردها مرة أخرى إلى عصمته، و أثناء تواجده داخل الشقة يوم الجريمة، نشبت بينهمامشادة كلامية بسبب خلافات زوجية بينهما فتطورت إلى مشاجرة فتعدى عليها بالضرب، ثم توجه إلى المطبخ وأنهىحياتها.

البداية..

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا من قسم شرطة النزهة يفيد بتلقيه بلاغًا بالعثور على جثة سيدة بمسكنها كائن بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة “ربة منزل - مقيمة بمحل البلاغ”، وبها إصابات وبسؤال شقيق المتوفاة عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، قرر بأنه حال اتصاله هاتفيًا بشقيقة المجني عليها تبين عدم تجاوبها فتوجه للمنطقة محل سكنها وتقابل مع زوجها مالك كافيه بالمنطقة محل البلاغ، ومقيم بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لوجود خلافات بينهما وسابقة انفصالهما وردها إلى عصمته مرة أخرى، وحال تواجدهما بالشقة محل سكنهما حدث بينهما مشادة كلامية لذات السبب تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها بالتعدى عليها بالضرب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.