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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اعرف سبب إضاءة لمبة محرك السيارة بـ لوحة العدادات

اعرف سبب إضاءة لمبة
اعرف سبب إضاءة لمبة المحرك بـ لوحة العدادات

السيارات لا تتحدث مع قائدها أو ملاكها ولكن يمكنها تحذير قائدها عن طريق إضاءة لمبة الأعطال باللوحة العدادات ، ومن ضمن الأضواء التي يجب عدم تجاهلها هي لمبة المحرك المتواجدة باللوحة العدادات والتي تعمل باللون البرتقالي ، لان هه اللمبة لا تعمل إلا اذا اكتشف كمبيوتر السيارة عطل فني ما .

 اعرف سبب إضاءة لمبة المحرك بـ لوحة العدادات

ليس من الضروري أن توقف السيارة عند رؤية لمبة المحرك ، غالبا ما تكون المشكلة بسيطة ويمكن حلها بسهولة، ولكن اذا تم إضاءة لمبة المحرك باللوحة العدادات وظهر خلل في مجموعة القيادة هنا يجب أن تتوقف علي الفور وان تقوم بالذهاب الي اقرب مركز صيانة .

 اعرف سبب إضاءة لمبة المحرك بـ لوحة العدادات

تعمل الإضاءات التحذيرية على تنبيه السائق بوجود خلل في أنظمة السيارة المختلفة، وذلك يجعل تحديد الأعطال أمر سهل ودقيق، وهناك كثير من الأسباب التي تؤدي الي اشتعال ضوء المحرك، ولكن يصعب معرفة السبب الرئيسي إلا بعد فحص السيارة .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسباب إضاءة لمبة المحرك :

 اعرف سبب إضاءة لمبة المحرك بـ لوحة العدادات

- أسباب إضاءة لمبة المحرك :

 اعرف سبب إضاءة لمبة المحرك بـ لوحة العدادات

1- اذا ظهر عطل بحساس الأكسجين الخاص بالسيارة الذي يعمل علي قياس نسبة الأكسجين بعادم السيارة ، يؤدي ذلك الي إضاءة لمبة المحرك ، ويؤدي ذلك العطل الي زيادة استهلاك الوقود بالسيارة .

2- حساس الهواء المسئول عن قياس نسبة الهواء بغرفة الاحتراق الداخلي، اذا ظهر به عطل يتم اضاءة لمبة المحرك بالتابلوه ، ويعمل ذلك الحساس ايضا علي تحديد الوقود الازم لعملية الاحتراق .

3- عدم غلق غطاء خزان الوقود بشكل جيد يؤدي الي حدوث خلل في ضغط الوقود، وذلك يؤدي ايضا الي اضاءة لمبة المحرك .

4- اذا كان هناك مشكلة في احد فلاتر السيارة سواء الوقود او الهواء أو الزيت ، يتم علي الفور اضاءة لمبة محرك المحرك بالتابلوه " لمبة الاعطال" .

5- أي خلل في التوصيلات أو في البوجيهات يؤدي ذلك الي إضاءة اللمبة ، وذلك لان نظام تشغيل السيارة حدث به خلل ويؤدي ذلك الي تأخر عملية تشغيل السيارة .

 

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