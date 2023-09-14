بريليانس جالينا أوتوماتيك بسعر مفاجأة| صور

يحتوي سوق السيارات المصري للمستعمل علي أنواع مختلفة من الطرازات المستعملة التي يرغب في اقتناءها أغلب المصريين خصوصا بعد ارتفاع سعر السيارات الجديدة موديل 2023، بالإضافة الي أن سوق المستعمل للسيارات يتميز بسهوله إعادة بيع السيارة مرة أخري، وتواجد قطع غيارها بسهولة .

سيارة بريليانس جالينا الصينية موديل 2006 السيدان

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر بريليانس جالينا موديل 2006، وتنتمي جالينا الي فئة السيارات السيدان الصينية :

بريليانس جالينا الصينية موديل 2006 السيدان

- محرك بريليانس جالينا

تمكنت سيارة بريليانس جالينا موديل 2006 من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها دهانات خارجية، وتستمد قتها من محرك سعة 2000 سي سي، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، ويوجد بالسيارة رخصة سارية لمدة 9 شهور .

- مواصفات جالينا موديل 2006

سيارة بريليانس جالينا الصينية موديل 2006 السيدان

تتوافر سيارة بريليانس جالينا الصينية موديل 2006 السيدان داخل سوق السيارات المصري بالعديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة منها، تكييف، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات، وأحزمة أمان، ووسائد هوائية، ودرج تخزين أمامي مثبت بالتابلوه، وزجاج كهربائي، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وفرش مقاعد من الجلد .

بريليانس جالينا الصينية موديل 2006 السيدان



بالإضافة الي أن سيارة جالينا السيدان تحتوي علي إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة بريليانس ، و 4 جنوط للكاوتش، و من الخلف تم تثبت شعار شركة بريليانس علي الحقيبة الخلفية ، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة كهربائية، وإشارات صغيرة تم تثبيتها علي جانبي الرفارف الأمامية .

- سعر بريليانس جالينا الصينية

سيارة بريليانس جالينا الصينية موديل 2006 السيدان

تباع سيارة بريليانس جالينا موديل 2006 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .