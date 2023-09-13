ألفا روميو برينيرو تظهر لأول مرة

ظهرت صور لسيارة الفا روميو برينيرو الجديدة والتي تظهر لأول مرة، وتنتمي برينيرو الي فئة السيارات الـ SUV ، حيث انه تم نشر تلك الصور بشكل غير رسمي من قبل احد المصممين الذين كانوا يعملون علي تصميمات سيارة الفا روميو برينيرو وكان من ضمن المصممين الذين يعملون في تطوير رسومات لوحة العدادات الرقمية .

الفا روميو برينيرو الـ SUV الجديدة

- محرك الفا روميو برينيرو

عدادات الفا روميو برينيرو الـ SUV الجديدة

ستعمل سيارة الفا روميو برينيرو بمحرك احتراق داخلي "ICE"، وسيتوافر منها نسخة كهربائية "EV"، سعة 1200 سي سي ، ويتم استخدامه بالفعل في العديد من الطرازات منها بيجو وأوبل، أما بالنسبة الي النسخة الكهربائية، سيكون بها محرك واحد وبدفع أمامي، أو محركين يعملوا بقوة الدفع الرباعي للعجلات .

- مواصفات الفا روميو برينيرو

الفا روميو برينيرو الـ SUV الجديدة

سيارة الفا روميو برينيرو الـ SUV ستعمل علي نفس منصة جيب أفينجر، وفيات 600، وتحتوي سيارة الفا روميو برينيرو الجديدة علي شبك سكوديتو، وجنوط دائرية، وفتحات صدادات على طراز الفا روميو جوليا .

الفا روميو برينيرو الـ SUV الجديدة

بالإضافة الي أن سيارة الفا روميو برينيرو الجديدة تحتوي علي مصابيح LED أمامية مقسمة وموضوعة في قاعدة الغطاء، وبها شبك سكوديتو أصغر مما هو معتاد لـ الفا روميو، وبها خطوط جسم ناعمة، وأكتاف خلفية بارزة، وزجاج كوبيه الخلفي، وجناح بارز، وجناح ثانوي فوق المصابيح الخلفية النحيفة الـ LED.