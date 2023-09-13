مين أحسن.. مقارنة بين جراند فيتارا و أودي Q3

تتنافس شركات تصنيع السيارات في التواجد داخل السوق المصري للسيارات، من خلال طرح إصداراتها لدى الوكلاء والموزعين، وخلال الفترة الماضية شهد سوق السيارات حالة من الارتباك؛ نتيجة تعثر قطاع صناعة السيارات العالمي ، وذلك جاء بسبب عدم استقرار سعر الدولار، بالإضافة إلى عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة، ما نتج عن تقارب في أسعار وفئات السيارات الجديدة .

ويعرض موقع صدى البلد مقارنة بين جراند فيتارا و أودي Q3 بالسوق المصري

سوزوكي جراند فيتارا الجديدة



1- سوزوكي جراند فيتارا الجديدة

تستمد سيارة سوزوكي جراند فيتارا الجديدة قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، وتصل سرعتها القصوى إلى 170 كم/ساعة، وتنتج قوة 105 حصان، وتنقل القوة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك .

- أسعار سوزوكي جراند فيتارا الجديدة

سوزوكي جراند فيتارا الجديدة

الفئة الأولى من سوزوكي جراند فيتارا الجديدة تباع بسعر مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سوزوكي جراند فيتارا الجديدة تباع بسعر مليون و550 ألف جنيه .

2- أودي Q3 موديل 2023

أودي Q3 موديل 2023

سعة خزان وقود سيارة أودي Q3 موديل 2023 يصل إلى 54 لترا، وتنتج عزم دوران يصل إلى 250 نيوتن/متر، وقوة تصل الي 150 حصان، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنقل القوة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتصل سرعتها القصوى إلى 207 كم/ساعة .

- أسعار أودي Q3

أودي Q3 موديل 2023

الفئة الأولى من أودي Q3 موديل 2023 تباع بسعر مليون و450 ألف جنيه .

الفئة الثانية من أودي Q3 موديل 2023 تباع بسعر مليون و600 ألف جنيه .