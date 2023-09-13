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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الحق الفرصة.. سيارات هاتشباك أوتوماتيك بـ 300 ألف جنيه

الحق الفرصة..سيارات
الحق الفرصة..سيارات هاتشباك أوتوماتيك بـ 300 ألف جنيه

يبحث المواطنون المصريون الآن في سوق السيارات المستعمل عن طرازات تساعدهم على الذهاب الي أعمالهم، والتنزه مع أسرهم، بالإضافة إلى قضاء احتياجاتهم بسهولة، بدلا من التنقل في المواصلات العامة، ويتوافر بداخل السوق المصري للسيارات المستعملة أنواع مختلفة من الإصدارات التي تتميز بالاعتمادية والقوة .

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يعرض موقع “صدى البلد”، سعر 5 سيارات بالسوق المصري للمستعمل :


1- سيتروين C4 موديل 2005

تمكنت  سيتروين C4 الهاتشباك من قطع مسافة تصل الي 185 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية حتي عام 2024 القادم .

سيتروين C4 موديل 2005

سيتروين C4 موديل 2005 تباع داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 275 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

2- دايهاتسو سيريون الهاتشباك

زودت سيارة دايهاتسو سيريون موديل 2009 بمحرك سعة 1300 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، ، وتعرض للبيع باللون الأزرق، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 93 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية او خارجية، وبها رخصة سارية .

دايهاتسو سيريون الهاتشباك

سعر دايهاتسو سيريون موديل 2009 الهاتشباك داخل سوق المستعمل المصري يصل الي 285 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

3- بريليانس  frv cross موديل 2014

تعرض  بريليانس  frv cross للبيع باللون الرمادي ، وتحتوي علي محرك سعة 1500 سي سي ، وبها علبة تروس أوتوماتيك ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 108 ألف/كم، ووجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

 بريليانس  frv cross موديل 2014

يبلغ سعر بريليانس  frv cross موديل 2014 في سوق السيارات المصري 295 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

4- نيسان تيدا الهاتشباك

تنتمي سيارة نيسان تيدا موديل 2009 الي فئة السيارات الهاتشباك ، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة سير تصل الي 200 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، وبها دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات .

نيسان تيدا الهاتشباك

تتواجد سيارة نيسان تيدا الهاتشباك موديل 2009 داخل سوق السيارات المصري بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية، وحسب أداء محركها .

5- كيا بيكانتو موديل 2013

تمكنت كيا بيكانتو الهاتشباك من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون البني ، ويوجد بها دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

 كيا بيكانتو موديل 2013

تأتي سيارة كيا بيكانتو موديل 2013 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة، وأداء محركها .

سيتروين C4 موديل 2005 دايهاتسو سيريون الهاتشباك بريليانس frv cross موديل 2014 نيسان تيدا الهاتشباك كيا بيكانتو موديل 2013 سوق السيارات المستعمل

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