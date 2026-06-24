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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ظهور الفنان أحمد داود مع أبطال فيلم «الكراش» .. صور

أحمد داود من كواليس فيلم الكراش
أحمد داود من كواليس فيلم الكراش

ظهر النجم أحمد داود مع أبطال فيلمه الجديد "الكراش" من كواليس تصوير الفيلم.

فيلم "الكراش" يعرض حالياً في جميع دور العرض السينمائية بمصر والوطن العربي، حيث انطلق عرضه في 11 يونيو.

فيلم الكراش، هو فيلم كوميديا رومانسية بطابع الصيف، ومن بطولة أحمد داود، باسم سمرة، شيرين  رضا، ميرنا جميل، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.

ويشارك النجم أحمد داود في الموسم السينمائي بفيلمين دفعة واحدة هما إذما والكراش، مما يجعل له الأسبقية كأول نجم يشارك بفيلمان سينمائيان في نفس الوقت.

فيلم إذما من بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، بسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج محمد صادق.

ويستند إلى روايته الصادرة عام ٢٠٢٠، التي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا في العالم العربي، ومن إنتاج ذا بروديسرز لهاني أسامة.

وفي سياق آخر، شارك أحمد داود في الموسم الرمضاني 2026 بمسلسل بابا وماما جيران بطولة أحمد داود، وميرنا جميل، وشيرين، وعايدة رياض، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وهو من تأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم.
يُعرض حاليًا على منصة شاهد فيلم الهوى سلطان، من بطولة أحمد داود، منة شلبي، جيهان الشماشرجي، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، إلى جانب عدد من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري، ومن إنتاج سي سينما أحمد فهمي.

وعلى مستوى الجوائز، حصد أحمد داود جائزة التميز والإبداع من مهرجان الفضائيات العربية ومهرجان الدير جيست عن مسلسل الشرنقة، كما نال جائزة أفضل ممثل دور أول من المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن فيلم الهوى سلطان، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثل عن مسلسل الشرنقة من مهرجان كاس إنرجي

فيلم الكراش اخبار الفن نجوم الفن

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