مصرع شخص مدني في هجوم أوكراني خطير على مصنع تقطير بكورسك الروسية

أعلنت حاكم منطقة كورسك الروسية رومان ستاروفويت، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية شنت هجومًا على قرية تيوكينو في منطقة كورسك الروسية مما أدي إلى مصرع شخص مدني.

وقال ستاروفويت عبر صفحته على منصة إكس: "تعرضت قرية تيوتكينو في حي جلوشكوفو للنيران الأوكرانية، مما أدي إلى إصابة سائق رافعة شوكية بجروح قاتلة عندما أطلقت مقذوفات على مصنع تقطير هناك، وتوفي الرجل قبل وصول سيارة الإسعاف".

وكانت قد أطلقت القوات الأوكرانية 10 قذائف على قرية جوردييفكا في منطقة كورينيفو بالمنطقة هذا الصباح، ولكن لم تقع إصابات، لكن تضرر خط نقل الكهرباء في الهجوم.

وعلى جانب آخر، قال ألكسندر بوجوماز، حاكم منطقة بريانسك الحدودية الروسية، إن الدفاعات الجوية لـ وزارة الدفاع الروسية أسقطت طائرة بدون طيار أوكرانية فوق منطقة بريانسك.

وأوضح بوجوماز عبر حسابة على تليجرام: "حاولت القوات الأوكرانية تنفيذ هجوم آخر بطائرة بدون طيار على بريانسك، ولكن دمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية الطائرة فوق المنطقة، ولم تقع إصابات أو أضرار".