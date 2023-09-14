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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا: أعداد المفقودين تجاوزت الـ 10 آلاف جراء الفيضانات

ليبيا: أعداد المفقودين
ليبيا: أعداد المفقودين تجاوزت الـ10 آلاف جراء الفيضانات

قال الهلال الأحمر الليبي صباح اليوم الخميس، إن عدد المفقودين نتيجة السيول والفيضانات تجاوز 10 آلاف شخص.

 

وفي التفاصيل، قال الهلال الأحمر في منشور في منصات التواصل الاجتماعي إن الإحصاءات الأولية تشير إلى أن عدد المفقودين تجاوز العشرة آلاف شخص، مضيفاً أن الفرق تعمل بكل قوتها لإنقاذ أكبر عدد ممكن وإعادتهم سالمين.

وأعلنت السلطات الليبية مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة من جراء العاصفة "دانيال" المتوسطية التي ضربت منطقة شرقي ليبيا.

وتشير إحصائيات غير نهائية إلى أن الفيضانات في مدينة درنة أودت بحياة نحو 2300 شخص.


ولا تزال ليبيا تحت وقع الصدمة في أعقاب الفيضانات الكارثية التي خلّفت آلاف الوفيات والمفقودين ودمّرت مدينة درنة في شرقيّ ليبيا.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنّ ما لا يقل عن 30 ألف شخص يعيشون في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة أصبحوا مشرّدين، ولا يزال عدد الضحايا غير مؤكد.

ولا يمكن الوصول إلى المدينة الآن إلا عبر مدخلين إلى الجنوب (من أصل سبعة). وقد انقطع عنها التيار الكهربائي على نطاق واسع، وتعطّلت شبكة الاتصالات فيها وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.

ونزح ثلاثة آلاف شخص من البيضاء، وأكثر من ألفين من بنغازي ومدن أخرى تقع إلى الغرب.

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