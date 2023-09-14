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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| الآن رسميًا.. رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ... أنتم حلم الوطن.. رسالة مهمة من الحكومة للطلاب بختام أسبوع شباب الجامعات

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. موعد غلق باب تسجيل الرغبات بموقع التنسيق
يعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وموعد غلق باب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق، من أبرز الأمور التي تشغل اهتمام الطلاب والطالبات الناجحين في نتيجة مدارس الثانوي الفني سواء التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو الفندقي، وذلك خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024، بالنسبة لنظامي 3 أو 5 سنوات في جميع مدارس التعليم الفني.

ميداليات ذهبية وبرونزية لطلاب عين شمس في ختام أسبوع شباب الجامعات
فازت جامعة عين شمس في العديد من  المجالات والأنشطة خلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية والمعاهد العليا بدورته الـ 13، والذي تنظمه جامعة حلوان في الفترة من الثامن وحتى الرابع عشر من سبتمبر الجاري.

وزير التعليم يجري حوارا مفتوحا مع أوائل الثانوية العامة للاستماع لمقترحات التطوير
حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على استقبال الطلاب أوائل الثانوية العامة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك قبل رحلتهم المقررة لدولة ألمانيا، والتى تنظمها احدى مؤسسات الصحف القومية سنويا على مدى أكثر من ٦٠ عاما لأوائل الثانوية العامة بهدف التعرف على الثقافات المختلفة، والاطلاع على تجارب الدول المتقدمة، واكتساب الخبرات وزيارة المعالم البارزة للدولة.

الآن رسميًا.. رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023
رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الأكثر بحثًا عبر محركات البحث جوجل عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد انتهاء مرحلة تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

 

أنتم حلم الوطن.. رسالة مهمة من الحكومة للطلاب بختام أسبوع شباب الجامعات
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ختام فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر بجامعة حلوان، والذي عُقد خلال الفترة من 8 وحتى 14 سبتمبر الجاري، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك تحت شعار "الجمهورية الجديدة حلم وطن"، بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة ونواب رؤساء الجامعات وممثلي الجامعات المُشاركة والطلاب من مختلف الجامعات والمعاهد.

محافظ أسيوط يوافق على فتح 57 قاعة جديدة بالمدارس الرسمية رياض الأطفالkg1
وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على فتح 57 قاعة جديدة ببعض المدارس الرسمية لغات والخاصة بمرحلة رياض الأطفال "kg1" بمختلف مراكز المحافظة للعام الدراسي (2023 – 2024) وذلك لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين وفقاً لتوصيات اللجنة المشكلة بمديرية التربية والتعليم وطبقاً لقواعد القبول المنظمة وحرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وايجاد الحلول العاجلة للأعداد المتزايدة من الأطفال المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة والنزول بسن القبول للأطفال بتلك المدارس

في نوفمبر المقبل.. انعقاد المنتدى العلمي الأول بجامعة أسيوط
تستعد جامعة أسيوط لعقد المنتدى العلمي الأول بعنوان: المنح والجوائز الدولية في التنمية المستدامة، والخدمات المجتمعية، والذي يعقد في شهر نوفمبر القادم، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة و إشراف الدكتور محمود عبدالعليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

عرض مجموعة فان ليو التابعة للجامعة الأمريكية بالقاهرة في متحف بجامعة كاليفورنيا
قام متحف هامر بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بالتعاون مع مكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم 14 سبتمبر 2023 ويستمر المعرض حتى ٥ نوفمبر، لإقامة أول معرض عالمي لأعمال المصور الفوتوغرافي الأرمني المصري الراحل فان ليو بمتحف هامر تحت عنوان Becoming Van Leo "أن تصبح فان ليو."، ويستمر المعرض حتى ٥ نوفمبر ويتضمن بعض التذكارات ونسخ من الصور الفوتوغرافية التي قام بتصويرها فان ليو والتي تعرض لأول مرة.

مصر تستعرض جهود رصد مواجهة المخاطر الزلزالية في اجتماعات "الحزام والطريق"
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على جهود الحكومة المصرية لتحديث الإستراتيجية الوطنية لمواجهة مخاطر الزلازل، وإعداد دليل استرشادي لمواجهة تلك المخاطر، وتعميمه على المحافظات والجهات المعنية.

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