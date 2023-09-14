لطلاب الدبلومات الفنية 2023 .. موعد غلق باب تسجيل الرغبات بموقع التنسيق

يعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وموعد غلق باب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق، من أبرز الأمور التي تشغل اهتمام الطلاب والطالبات الناجحين في نتيجة مدارس الثانوي الفني سواء التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو الفندقي، وذلك خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024، بالنسبة لنظامي 3 أو 5 سنوات في جميع مدارس التعليم الفني.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. حيث يرغب طلاب الدبلومات الفنية 2023 وأولياء الأمور في الاطلاع على موعد غلق باب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء تنسيق الدبلومات الفنية 2023، في تنسيق الكليات والجامعات 2023/2024، مما يدفع الطلاب إلى البحث عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر شبكة الإنترنت.

موعد غلق باب تسجيل الرغبات بموقع التنسيق

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. ويواصل موقع التنسيق الإلكتروني، اليوم الخميس، إتاحة تسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية" دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية" عام 2023، على أن يستمر التسجيل حتى مساء اليوم الخميس الموافق 14-9-2023، علي أن ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً أخر يوم في المرحلة .

تنسيق الدبلومات الفنية 2023، ويختتم موقع التنسيق الإلكتروني باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اليوم الخميس، كأخر موعد لتسجيل الرغبات بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 على موقع التنسيق الإلكتروني.

طلاب الدبلومات الفنية 2023

ومازال للطلاب فرصة التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وذلك للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام (الثلاث – الخمس) سنوات، من خلال الخطوات الآتية:

-الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

-يحدد الطالب نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي) نظام ثلاث سنوات أو خمس سنوات .

يدخل الطالب رقم الجلوس والرقم السري.

-يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (نعم).

-اختيار الرغبات من بين القائمة المتاحة له وترتيبها وفقا للرغبات.

-الضغط على حفظ لتأكيد الرغبات، يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته ويحتفظ موقع التنسيق الإلكتروني بآخر نسخة تم إدخالها من الرغبات.

وتتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الالكتروني .

ويمكن الدخول على رابط تنسيق الدبلومات الفنية ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتنسيق من خلال الرابط التالي: رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

أما مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023، فيتوقع بشكل كبير أن تكون قريبة من تنسيق العام الماضي، هذا باعتبار أن هناك توافقًا كبيرًا في نسبة النجاح للسنة الماضية والحالية.

تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية

وأوضحت وزارة التعليم العالي ضوابط التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية، وهي التحويل بين الكليات الجامعية، عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي :-

-التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

-الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

-التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

-لا توجد تحويلات ورقية.

-التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

-استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

-تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب.

-أما التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.