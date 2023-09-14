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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد غلق باب التقديم لجائزة مصر للتميز الحكومي بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب التقديم وكتابة طلبات الترشيح لجائزة التميز الحكومي العربي ۲۰۲۳ في نسختها الثالثة ، وذلك في مختلف الفئات المؤسسية والفرديـة مـن خـلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة www.ageaward ،على أن يكون استقبال الترشيحات في موعد أقصاه ۳۰ نوفمبر ۲۰۲۳.


 يأتي ذلك في إطار توجيهات المجلس الأعلى للجامعات بشأن ما ورد من إدارة "جائزة مصر للتميز الحكومي العربي" بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفتها منسق جائزة التميز الحكومي العربي بجمهورية مصر العربية والتي شهدت نجاحاً ملحوظاً في أعمال دورتها السابقة وتكريم عدد من النماذج المصرية الناجحة التي قدمت أعمال وإنجازات ملهمة في العمل الحكومي على مستوى الدول العربية.

وتتضمن "جائزة التميز الحكومي العربي " (١٥ جائزة) تشمل جوائز مؤسسية وجوائز فردية، حيث تضم الجوائز المؤسسية جوائز رئيسية لأفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وجوائز فرعية لأفضل مبادرة / تجربة تطويرية حكومية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير قطاع الصحة، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى أفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي، بينما يتم تخصيص الجوائز الفردية لأفضل وزير عربي، وأفضل محافظ عربی، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومی عربی، فضلًا عن افضل موظفة حكومية عربية.

وكان قد حققت جامعة عين شمس الفوز في  العديد من مجالات الأنشطة خلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية والمعاهد العليا بدورته الـ13، الذي تنظمه جامعة حلوان في الفترة من الثامن وحتى الرابع عشر من سبتمبر الجاري.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتحت إشراف الدكتور ممدوح عبد العليم، مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم ربيع، رائد أسرة “طلاب من أجل مصر” ورئيس بعثة جامعة عين شمس، وطارق أحمد، القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وبحضور مريم خالد، رئيس اتحاد جامعة عين شمس.

التخطيط والتنمية الاقتصادية المجلس الاعلى للجامعات جائزة التميز الحكومي العربي Jobs Education

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