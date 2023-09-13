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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير: أسبوع شباب الجامعات فرصة مميزة للطلاب لإظهار ابداعهم

فعاليات أسبوع شباب
فعاليات أسبوع شباب الجامعات

تستضيف جامعة حلوان أسبوع شباب الجامعات 2023، خلال الفترة من 8 وحتى 14 سبتمبر الجاري، وفقاً للرؤى والاستراتيجيات التي تتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتنمية مهارات الشباب وإمكاناتهم.

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خبير: أسبوع شباب الجامعات منصة مثالية لتعزيز الأنشطة الطلابية وتشجيع المشاركة الفعالة

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خبير: الاهتمام بالشباب ومنحهم الفرص للتطور استراتيجية حكيمة لتعزيز التنمية والتقدم بمصر

وأكدت الدكتورة امل شمس ، الخبيرة التربوية، الاستاذة بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الارتقاء بمستوى الجامعات المصرية هو أمر ذو أهمية قصوى، موضحة أن الدولة المصرية تسعي بشكل كبير في استعادة مكانة مصر بين الجامعات العالمية وزيادة التفوق في مجالات البحث والتطوير، مما يسهم في تعزيز تقدم البلد ورفع مستوى حياة المواطنين.

وأوضحت الخبيرة التربوية، أن توجيهات الرئيس السيسي الدائمة بإتاحة الفرصة للتواصل مع الشباب وتقديم الدعم الشامل لهم تعد عاملًا مهمًا في بناء الثقة بين الشباب والدولة المصرية وتعزيز روح المشاركة والمساهمة في تطوير الوطن، موضحة أن تفهمه العميق لتطلعات الشباب يساهم في خلق بيئة مشجعة تساعدهم على تطوير مهاراتهم وإظهار إبداعاتهم.

وأضافت الاستاذة بكلية التربية جامعة عين شمس، أن أسبوع شباب الجامعات يعد مناسبة مميزة للشباب ليظهروا كمبدعين في مجتمعهم، وتعزز روح الانتماء والمشاركة المجتمعية بين الشباب وتعزز من وعيهم بأهمية دورهم في تطوير الوطن.

وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن الفعاليات الطلابية والمسابقات وورش العمل والأنشطة الثقافية والاجتماعية التي يقدمها أسبوع شباب الجامعات تعتبر منصة متعددة الأوجه لتطوير الشباب، مما يتيح لهم التفاعل مع أقرانهم والتعلم من خبراتهم وتطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، موضحة أن تنوع الأنشطة والمسابقات المتاحة تعزز التعلم الشامل ويمكن الشباب من اكتشاف اهتماماتهم ومواهبهم وتوجيهها نحو تحقيق أهدافهم وأحلامهم.

ولفتت الدكتورة امل شمس ، إلى أنه خلال أسبوع شباب الجامعات، يتاح للشباب فرصة لتطوير مهارات القيادة والتفكير الاستراتيجي، يمكنهم أن يكتسبوا مهارات تنظيم الأنشطة وإدارتها بنجاح، وتوجيه الجهود نحو تحقيق الأهداف المشتركة، وبناء علاقات قوية في مجتمع الجامعة وخارجها، كما يمكنهم أيضًا تعزيز فهمهم لاحتياجات سوق العمل وكيفية تلبيتها بنجاح.

وطالبت الاستاذة بكلية التربية جامعة عين شمس، طلاب الجامعات بضرورة استغلال هذه الثقة واستغلال هذه الفاعليات التي تبرز مواهبهم في كافه المجالات والأنشطة التي يتم تنظيمها خلال هذا الحدث الهام الذي توليه وزارة التعليم العالي اهتمامًا كبيرًا خاصة وأنها يتعلق بالشباب الذين يمثلون قوة مصر الحقيقة لاستكمال النهضة الشاملة التي يتم تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية.

وشددت الخبيرة التربوية، على أهمية الاستمرار في دعم الأنشطة الطلابية وتشجيع المشاركة الفعالة فيها، موضحًا أن هذه الأنشطة تسهم في تنمية الشخصية وبناء القيم وتعزيز التواصل والتفاعل الاجتماعي بين الطلاب، كما تساعد على تطوير مهارات القيادة والعمل الجماعي، وهذا يعزز التحضير الجيد للخريجين لمواجهة التحديات المعاصرة وتحقيق النجاح في مختلف الميادين.

جدير بالذكر أن أسبوع شباب الجامعات يشهد مشاركة 45 جامعة (حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية) بالإضافة إلى المعاهد العليا، وتشهد الفعاليات تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية ومنها أنشطة الجوالة وأنشطة رياضية وثقافية وفنية واجتماعية، كما تُقام عدة ورش عمل وندوات تعريفية وتثقيفية ومسابقات علمية.

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